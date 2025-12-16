Legia spadła na samo dno, tak świętują w Poznaniu. Niebywałe, co zrobili

Legia Warszawa od dłuższego czasu tkwi w potężnym kryzysie. Niedzielna porażka z Piastem Gliwice sprawiła, że zespół z Łazienkowskiej ustanowił swój nowy niechlubny rekord 11 meczów bez zwycięstwa. Na wygraną czeka od 23 października. Jakby tego było mało, coraz gorzej wygląda jej sytuacja w tabeli Ekstraklasy.

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Katastrofalna sytuacja Legii. W Poznaniu już się śmieją

Na ten moment Legia zajmuje w niej 17. miejsce, czyli przedostatnie. Wyprzedza jedynie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza i to ledwo, ledwo. Obie drużyny mają w dorobku po 19 punktów, a na korzyść Legii przemawia jedynie bilans bramkowy. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej do lutego, gdy rozgrywki zostaną wznowione po zimowej przerwie. Już teraz stała się za to przyczynkiem do różnego typu złośliwych żartów.

Z pozycji Legii zakpili sobie mieszkańcy Poznania, gdzie kibicuje jednemu z największych rywali Legii - Lechowi Poznań. Miasto słynie m.in. z koziołków, które codziennie o godz. 12:00 i 15:00 uderzają się rogami na wieży miejscowego ratusza, tuż nad zegarem. W nawiązaniu do tego widowiska w oknach jednej z kamienic urządzono spektakl, który może zaboleć kibiców z Warszawy.

To zaboli kibiców Legii. W Poznaniu naprawdę to zrobili

W poniedziałek wraz z biciem dzwonów "trykały" się także banery z logiem Legii oraz Betclic I ligi. Nagranie z tego happeningu udostępnił na Instagramie dziennikarz RMF Maxx Artur Fiolas. "Koziołki pierwsza liga" - możemy przeczytać na filmiku. Nie trzeba tłumaczyć, że była to sugestia, że Legia spadnie do I ligi.

Dla fanów Legii Warszawa wizja spadku wydaje się wręcz nie do pomyślenia. Klub opuścił najwyższą klasę rozgrywkową tylko raz w historii. Działo się to w roku 1936. Po II wojnie światowej taka sytuacja już nigdy nie nastąpiła.