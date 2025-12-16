Kibice wydali wyrok ws. Szczęsnego. Niestety, wynik mówi sam za siebie

Już we wtorek FC Barcelona stanie do obrony tytułu Pucharu Króla. W poprzednim sezonie triumfowała, pokonując w finale Real Madryt. Do rozstrzygnięcia losów spotkania potrzebna była wówczas dogrywka - 3:2. W 1/16 finału rywalem Katalończyków będzie CD Guadalajara. Pojawia się sporo pytań dotyczących składu. Największą niewiadomą jest obsada bramki. Na kogo postawi Hansi Flick, bo to, że nie na Joana Garcię, jest niemal pewne. Pozostało mu dwóch golkiperów - Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Kto powinien zagrać w Pucharze Króla? Kibice wolą ter Stegena

Zdaniem większości hiszpańskich mediów niemiecki szkoleniowiec postawi na Polaka. Tym samym da do zrozumienia rodakowi, że powinien poszukać sobie nowego klubu. A co na temat wyboru Flicka myślą kibice? Na kogo powinien postawić? Barca Universal wprost zapytała o to internautów. Opinie były dość mocno podzielone. Większość postawiła jednak na ter Stegena.

"Oczywiście, że powinien to być Ter Stegen. Zasługuje na odzyskanie tej pozycji!", "Jego rękawice znają magiczne momenty", "Niemiec, ale tylko dlatego, że Szczęsny grał w tym sezonie słabo, pomijając El Clasico" - czytamy na X. Podobną ankietę stworzyła "Marca". Tam różnica między ter Stegenem a Szczęsnym była zdecydowanie bardziej widoczna. Aż 64 procent czytelników postawiło na Niemca. Tylko 23 procent dałoby szansę Polakowi. Pozostałe głosy powędrowały na konto Joana Garcii. Ta ankieta została przeprowadzona kilka dni temu.

Zobacz też: "Nowy Lewandowski" przepadł w Niemczech. "Jest mi go szkoda".

Szczęsny ma mieszane wspomnienia z Pucharem Króla

O tym, kto ostatecznie ustawi się między słupkami FC Barcelony, przekonamy się mniej więcej na godzinę przed meczem. Początek o 21:00. To właśnie z minioną edycją Pucharu Króla rozpoczęła się przygoda Szczęsnego w Barcelonie. To wtedy rozegrał pierwszy mecz. Miało to miejsce 4 stycznia 2025 w starciu z UD Barbastro. Katalończycy wygrali wówczas 4:0. W kolejnym meczu tych rozgrywek Polak zobaczył czerwoną kartkę.