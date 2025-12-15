Widzew szykuje transferowy hit! Dopiero co grał w Lidze Mistrzów

O wielkich planach Widzewa na zimowe okienko transferowe wiemy od kilku dni. Do klubu z Łodzi trafić ma co najmniej pięciu piłkarzy, a do tej pory poznaliśmy nazwiska dwóch z nich. Zespół prowadzony przez Igora Jovicevicia wzmocni Christopher Cheng z Sandefjord, a bliski podpisania kontraktu ma być również Norman Campbell z Randers FC.

Zobacz wideo Co się dzieje w Widzewie Łódź? Żelazny: Jestem zdziwiony, spodziewałem się innego zarządzania

Łodzianie planują wydać zimą nawet 10 milionów euro, a te dwie transakcje mogą pochłonąć około 1/5 z przewidzianego na wzmocnienia budżetu. Mimo to, nikt w Widzewie nie zamierza próżnować. Zwłaszcza że na wiosnę trzeba będzie bronić się przed widmem spadku i walczyć w Pucharze Polski.

Grał w Lidze Mistrzów. Czy trafi do Widzewa?

Zdaniem duńskiego portalu Bold.dk, bliski przenosin do ekstraklasowego zespołu jest 32-letni środkowy pomocnik FC Kopenhagi, Lukas Lerager. Kontrakt 10-krotnego reprezentanta Danii z Kopenhagą wygasa z końcem roku i nie zostanie przedłużony. W miniony weekend piłkarz pożegnał się z klubem i kibicami.

Tym samym zawodnik, który rozegrał w tym sezonie aż pięć meczów w fazie ligowej Ligi Mistrzów, do Widzewa może przenieść się na zasadzie wolnego transferu. Na stole ma leżeć oferta dwuletniego kontraktu.

Lerager w barwach Kopenhagi w ciągu czterech sezonów wystąpił 219 razy. Strzelił 32 gole i zanotował 16 asyst. Udało mu się zanotować także 17 spotkań w Champions League. Wcześniej grał między innymi we francuskim Girondins Bordeaux oraz we włoskiej Genoi.