Legia Warszawa po raz ostatni schodziła zwycięska z boiska w październiku, kiedy jeszcze prowadził ją Edward Iordanescu. Wówczas po dwóch bramkach Rafała Augustyniaka niespodziewanie pokonała Szachtar Donieck. Od tamtego czasu zaczął się prawdziwy koszmar. Nic nie pomogło zwolnienie trenera - szkoleniowiec tymczasowy, czyli Inaki Astiz, kompletnie nie odnajduje się w tej roli, a wyczekiwany Marek Papszun dalej nie podpisał umowy z Legią.

Kosecki brutalnie o Legii. Co za słowa

Do spraw związanych z Legią Warszawa bardzo emocjonalnie podchodzi Jakub Kosecki. Były zawodnik i reprezentant Polski, a obecnie ekspert piłkarski, został w studiu "To jest Sport.pl" zapytany o postawę drużyny prowadzonej obecnie przez Inakiego Astiza. I podkreślił, że powoli brakuje mu już słów do opisywania kolejnych porażek jego ulubionego zespołu.

- Nie wierzę w to, że jakość piłkarska jest aż tak żenująco słaba, jak prezentują to aktualnie piłkarze Legii Warszawa. Ja jestem byłym zawodnikiem Legii Warszawa. Zostałem wychowany na kibica Legii Warszawa, chodziłem na mecze, dopingowałem, Legię mam w sercu, bo w niej grałem. Zależy mi najbardziej na tym klubie - podkreślił Kosecki.

- Od jakichś dziesięciu spotkań Legii za każdym razem jestem wk***iony, smutny, zażenowany - kontynuował 35-latek. - Nie wiem, w jaki sposób można się wypowiedzieć po kolejnych kompromitacjach. Mówiliśmy, że Lech przegrał z Lincolnem. I że to była kompromitacja. Ale to, co zrobili wczoraj piłkarze Legii, to już jest numer jeden - podsumował Kosecki.

Legia Warszawa kolejny mecz rozegra w niedzielę, 14 grudnia. Jej rywalem będzie Piast Gliwice.