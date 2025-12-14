Dogadali się! Piłkarz Lecha Poznań trafi do klubu Łukasza Piszczka

Łukasz Piszczek niezbyt udanie rozpoczął przygodę jako szkoleniowiec GKS-u Tychy. W pierwszych trzech meczach jego drużyna zanotowała dwie porażki i jeden remis. Przegrała 1:2 ze Stalą Rzeszów i aż 1:6 z Miedzią Legnica. Punkt zapewnił jej wynik 1:1 z Polonią Warszawa. Teraz były gracz Borussii Dortmund będzie miał szansę przeprowadzić zimowe przygotowania przed rundą rewanżową. Na tym jednak nie koniec. Ekipę z Tychów mają wzmocnić również transfery.

REKLAMA

Zobacz wideo Wtedy narodziła się "wielka Legia"? "Wyjaśnili sobie wszystko i zaczęły się wyniki"

GKS Tychy się zbroi. To ma być drugi transfer Piszczka

Jeden już udało się dopiąć. W czwartek oficjalnie podano, że nowym stoperem GKS-u został Igor Łasicki. 30-letni piłkarz, dotychczas występujący w Wiśle Kraków, związał się z nowym klubem 1,5-rocznym kontraktem. Następny w kolejce ma być młody pomocnik Lecha Poznań Bartłomiej Barański.

Informacje w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy - Onet", a potwierdził je Sportowy-Poznań.pl. Portal podał też, że oba kluby osiągnęły już porozumienie ws. wypożyczenia. - Do sfinalizowania transakcji pozostały jedynie ostatnie ustalenia pomiędzy piłkarzem a klubem - czytamy. Sam Barański również ma być zainteresowany takim ruchem, gdyż pozwoli mu to na bardziej regularną grę.

Talent z Lecha Poznań dołączy do GKS-u. To młodzieżowy reprezentant Polski

W pierwszej drużynie Lecha Poznań Barański miał okazję pojawić się tylko raz. Miało to miejsce w rewanżowym meczu kwalifikacji do Ligi Europy z Genkiem (1:2). 19-latek wszedł wówczas z ławki na 20 minut. Poza tym zaliczył 11 występów w III-ligowych rezerwach Lecha, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.

Jeśli faktycznie dojdzie do wypożyczenia, Barański powinien pozostać w GKS-ie Tychy do końca tego sezonu. Nie wydaje się jednak, by w tym wypadku doszło do transferu definitywnego. Pomocnik uchodzi za spory talent, dwukrotnie wystąpił w reprezentacji Polski do lat 20, a w zeszłym sezonie regularnie grał w pierwszoligowym Ruchu Chorzów, dla którego strzelił 7 goli. Jego kontrakt z Lechem obowiązuje do końca czerwca 2029 r.