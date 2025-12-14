Media: Trener odchodzi z Lecha Poznań. Oto powód

Lech w tym sezonie prezentuje dość rozczarowującą formę. Po 18 kolejkach Ekstraklasy znajduje się na dopiero 7. miejscu w tabeli (choć ma jedno spotkanie mniej niż niektóre drużyny), a w Lidze Konferencji m.in. zanotował kompromitującą porażkę z Lincoln Red Imps. Kibice Kolejorza mają jednak pewne powody do optymizmu, bo ich ulubieńcy rozegrali też kilka meczów, w których udowadniali, że wciąż są czołową ekipą w Polsce. Na dodatek - ich strata do lidera Ekstraklasy jest niewielka i wynosi tylko 4 punkty.

Zmiany w Lechu. Pożegnanie przed 2026 rokiem

W najbliższy czwartek, 18 grudnia, Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec. Będzie to bardzo istotne spotkanie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Chwilowo jednak w stolicy Wielkopolski więcej niż o tym meczu, będzie mówić się o sztabie szkoleniowym Kolejorza. Dojdzie w nim bowiem do istotnej zmiany, o czym donosi Dawid Dobrasz.

Niels Frederiksen straci jednego ze swoich asystentów - 26-letniego Duńczyka Markusa Uglebjerga. "Jak udało nam się ustalić, powodem odejścia mają być "sprawy osobiste". Lech oficjalnie o tym odejściu poinformuje po ostatnim meczu w 2025 roku. Ważną informacją jest to, że Lech będzie poszukiwał nowego asystenta w miejsce Uglebjerga i taki ma pojawić się w klubie przed zimowym zgrupowaniem w Abu Zabi" - czytamy na portalu "Meczyków"

Mecz Lecha Poznań z Sigmą Ołomuniec rozpocznie się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 21:00.