Tak Laporta zareagował na gola Lewandowskiego. Oto co powiedział

FC Barcelona udanie wróciła do gry po przerwie reprezentacyjnej. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka w sobotnie popołudnie w pierwszym spotkaniu na wyremontowanym Camp Nou pewnie pokonała u siebie Athletic Bilbao 4:0 (2:0). Bramki zdobyli Robert Lewandowski (w 4. minucie), dwie Ferran Torres (45+3. oraz 90.) oraz Fermin Lopez (48.). "Któż inny mógłby zdobyć pierwszą bramkę dla Barcelony na zmodernizowanym Camp Nou, jak nie Robert Lewandowski?" - m.in. pisały o Polaku hiszpańskie media.

Tak Joan Laporta zareagował na gola Roberta Lewandowskiego

Tymczasem telewizja DAZN pokazała, jak na bramkę Roberta Lewandowskiego zareagował Joan Laporta, prezes FC Barcelony, który oczywiście był na trybunach. Okazało się, że Laporta myślał, że po strzale Lewandowskiego, piłka poleciała nie do bramki, a obok niej.

Na krótkim nagraniu widać, że Laporta był zaskoczony, odetchnął z ulgą, a potem tłumaczył komuś, że myślał, że to koniec akcji i piłka wyszła na rzut rożny. Prezes FC Barcelony po chwili wreszcie się uśmiechnął.

Zachowanie Laporty można zobaczyć w linku poniżej.

Lewandowski w tym sezonie zagrał w 13 spotkaniach FC Barcelony i zdobył osiem goli. Polak zajmuje drugie miejsce wśród najlepszych strzelców La Ligi. Do prowadzącego Kyliana Mbappe (Real Madryt) traci pięć bramek.

FC Barcelona po niedzielnym remisie 2:2 Realu Madryt na wyjeździe z beniaminkiem rozgrywek - Elche, ma już tylko punkt straty do lidera.

Drużyna Flicka w następnej kolejce La Ligi zmierzy się przed własną publicznością z 14. drużyną tabeli - Deportivo Alaves. Tymczasem już we wtorek, 25 listopada (godz. 21) czeka ją wielki hit w Lidze Mistrzów - pojedynek w Londynie z Chelsea.

