Są na ostatnim miejscu w tabeli. Niebywały zjazd z ligowego podium

Banik Ostrawa rywalizowała w eliminacjach do europejskich pucharów. Przedstawiciel ligi czeskiej trafił na Legię Warszawa w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Pierwszy mecz zakończył się remisem 2:2, a w rewanżu Legia wygrała 2:1 po golu Jean-Pierre'a Nsame i samobójczym trafieniu Karela Pojeznego. Banik "spadł" do eliminacji Ligi Konferencji, ale ostatecznie odpadł w play-offach po dwumeczu z NK Celje. Klub z Ostrawy jest idealnym przykładem, którym można opisać, czym jest "pucharowy pocałunek śmierci". Banik notuje jeszcze gorsze wyniki od Legii.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Przeniesienie meczu Ukrainy poza Polskę mogłoby być pstryczkiem w nos

Grali z Legią Warszawa. Teraz walczą o przetrwanie. "Banik sięgnął dna"

Dwa - to liczba meczów, które w tym sezonie wygrał Banik Ostrawa w lidze czeskiej. Do tej pory odbyło się 16 kolejek, a zespół z Ostrawy zebrał zaledwie dziesięć punktów. Aktualnie Banik zajmuje ostatnie miejsce w lidze, a jedyną dobrą wiadomością jest awans do ćwierćfinału Pucharu Czech po pokonaniu FK Pardubice w dogrywce. W barwach Banika występuje Dominik Holec (ex Lech Poznań) czy Srdjan Plavsić (wypożyczenie z Rakowa Częstochowa).

Banik zakończył poprzedni sezon na trzecim miejscu z 71 punktami i stracił 19 do mistrzowskiej Slavii Praga. Banik zdobył ostatni tytuł w sezonie 03/04.

Od 12 października br. trenerem Banika jest Tomas Galasek. Do tej pory Banik nie wygrał ani jednego meczu ligowego pod wodzą tego szkoleniowca, a nawet nie strzelił ani jednego gola.

"Banik sięgnął dna, musi iść na polowanie. W zeszłym sezonie Ostrawa mogła myśleć o Lidze Mistrzów, teraz jest na ostatnim miejscu w lidze. Co dałby za zwycięstwo, za punkt, za gola trener Galasek. Występy górników były poniżej standardów. Cała Ostrawa nie może obudzić się z czarnego snu: czy naprawdę gramy o utrzymanie w lidze?" - pisze portal seznamzpravy.cz.

Zobacz też: Tak Laporta zareagował na gola Lewandowskiego. Oto co powiedział

- Wiemy, że gramy o przetrwanie. Brakuje nam pewności siebie - stwierdził trener Banika. Być może w powrocie do formy Banikowi pomogą... transfery. - Ufam, że Banik wróci do formy pod wodzą trenera Galaska. Zimą sprowadzą kilku zawodników, a na wiosnę będzie to wyglądać inaczej - komentuje Radim Kucera, były trener Banika.

"Banik przeżywa najgorszy sezon od pamiętnych rozgrywek 15/16, które zakończyły się spadkiem do drugiej ligi. Już teraz wiadomo, że w Ostrawie nie będzie spokojnej zimy" - komentuje moravskoslezsky.denik.cz.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU