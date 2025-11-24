Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Piłkarz Barcelony zareagował po wpadce Realu Madryt. Wymowne słowa
Jeszcze dwa tygodnie temu Real Madryt miał pięć punktów przewagi nad Barceloną. Teraz strata aktualnego mistrza do lidera wynosi jeden punkt. Real Madryt zremisował 2:2 z Elche, a jednym z bohaterów beniaminka był Inaki Pena, zawodnik wypożyczony z Barcelony. Na wpadkę Realu zareagował jeden z piłkarzy Barcelony.
Wpis Gaviego po meczu Elche - Real Madryt
Fot. REUTERS/Pablo Morano | screen: https://x.com/GBarca_/status/1992716583924580666

Walka o mistrzostwo Hiszpanii między Realem Madryt a Barceloną cały czas jest zacięta. Barcelona odrobiła stratę do swojego głównego rywala po tym, jak wygrała 4:0 z Athletikiem po golach Roberta Lewandowskiego, Fermina Lopeza i dublecie Ferrana Torresa. Real nieoczekiwanie zremisował 2:2 z Elche, choć w 84. minucie przegrywał 1:2. Dla jednego z piłkarzy Elche starcie z Realem było bardzo wyjątkowe. Chodzi o Inakiego Penę, który jest wypożyczony z Barcelony do beniaminka ligi hiszpańskiej.

Zobacz wideo Barcelona w końcu doczeka się nowego stadionu?! 1,5 miliarda euro

Gavi reaguje po porażce Realu Madryt. "Cieszę się"

Pena został wybrany najlepszym piłkarzem meczu Elche - Real Madryt, ponieważ w jego trakcie zaliczył pięć udanych interwencji. W 88. minucie Elche straciło gola na 2:2, a Vinicius zderzył się z Peną. Tam VAR nie interweniował i nie dopuścił się przewinienia ze strony Brazylijczyka. Jak się okazuje, to spotkanie oglądał Gavi. "Dobrze Inaki! Cieszę się Twoim szczęściem, bracie" - napisał zawodnik Barcelony na InstaStories.

"Kibice Barcelony świętowali pomoc Elche w odniesieniu zwycięstwa. Dowodem na to była wiadomość udostępniona przez Gaviego" - pisze dziennik "El Desmarque". Warto zauważyć, że jeszcze dwa tygodnie temu przewaga Realu Madryt nad Barceloną wynosiła pięć punktów.

A jak Pena odniósł się do sytuacji z Viniciusem? - Według mnie to był faul, ponieważ wszedł mocno i nie pozwolił mi brać udziału w akcji. Po to jest VAR, żeby korygować takie rzeczy, których nie widzi się od razu, ale jeśli sędzia korzysta z VAR i mówi, że nic nie było, nie możemy nic zrobić. On uderza, ja interweniuję, z impetem uderza mnie kolanem w nos. Szkoda tej sytuacji, ale ostatecznie to było tylko zderzenie. Sytuacja meczowa - komentował bramkarz po zakończeniu spotkania (cytat za: fcbarca.com).

W tym temacie wypowiedział się też Eder Sarabia, trener Elche. - Faul przed drugą bramką wcale nie był faulem. Co więcej, tam był kontratak, po którym mogło być 3:1 dla nas. Później Vinicius nie dotyka piłki, uderza Inakiego w twarz. To klarowny faul. Jestem wściekły, że muszę tracić czas na takie rzeczy. Kiedy grasz z Realem, robisz tyle rzeczy, dwukrotnie obejmujesz prowadzenie, a potem czujesz, że były czynniki, które wpłynęły na końcowy wynik, jest to irytujące - wytłumaczył szkoleniowiec.

Zobacz też: Włosi piszą wprost o Ziółkowskim. Niestety

Kolejna poważna kontuzja Gaviego. Wróci do gry w przyszłym roku

Gavi doznał kontuzji kolana na jednym z sierpniowych treningów Barcelony i nie był w stanie dokończyć sesji. To było to same kolano, przez które piłkarz wypadł na długo z gry ze względu na zerwanie więzadła krzyżowego. Pod koniec września Barcelona wydała komunikat, w którym poinformowała o kolejnej operacji Gaviego. Przez to Hiszpan wypadł z gry na cztery-pięć miesięcy. "Gavi przeszedł artroskopię w celu usunięcia urazu łąkotki przyśrodkowej, którą zszyto w celu jej zachowania" - czytamy.

Od początku swojej kariery w Barcelonie Gavi opuścił już blisko 100 meczów ze względu na różne urazy czy choroby.

W tym sezonie Gavi zagrał tylko w dwóch meczach: z Mallorką (3:0) i Levante (3:2). W tym pierwszym spotkaniu Gavi zaliczył asystę przy golu Lamine'a Yamala.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem