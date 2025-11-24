„Kolos światowego futbolu". Nikita Simonian zmarł. Miał 99 lat" - to tytuł artykułu z "Gazeta.ru". "Najlepszy strzelec wszech czasów Spartaka, legenda tego klubu nie żyje" - dodaje "Championat". Simonian był rosyjskim piłkarzem pochodzenia armeńskiego. Zawodnik w swojej karierze miał sporo sukcesów. W 1956 roku został z reprezentacją Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich mistrzem olimpijskim. Dwa lata później grał z kadrą na mistrzostwach świata, ale ZSRR przegrał w ćwierćfinale 0:2 ze Szwecją. W sumie dla ZSRR zagrał 20 razy, zdobył dziesięć bramek. Już w swoim debiucie w wygranym sparingu ze Szwecją 7:0 trafił dwa razy.

Cała Rosja w żałobie. Piszą tylko o jednym

Nikita Simonian sukcesy odnosił też w klubie. Aż cztery razy (w latach 1952, 1953, 1956, 1958) był ze Spartakiem Moskwa mistrzem ówczesnego ZSRR. Po dwa razy zajmował drugie i trzecie miejsce oraz krajowy puchar. Był najlepszym strzelcem Spartaka Moskwa. Trzy razy był królem strzelców tamtejszej ligi.

Simonian po zakończeniu piłkarskiej kariery został trenerem. Prowadził trzy kluby: Spartak Moskwa, Ararat Erywań i Czornomorec Odessa. W latach 1977-1979 był selekcjonerem ZSRR. 24 listopada 2009 został prezesem Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej. Był nim jednak zaledwie do 3 lutego 2010 roku.

Simonian zachorował 20 listopada i trafił do szpitala. Po trzech dniach zmarł w wieku 99 lat.

„Nikita Simonian, pięciokrotny zdobywca Pucharu ZSRR jako zawodnik i trener, ma nieograniczoną liczbę sukcesów. Składamy najszczersze i najgłębsze kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom. To ogromna strata dla całej czerwono-białej rodziny" - napisał Spartak Moskwa w oświadczeniu.

- Przeżył długie życie, całkowicie oddając się piłce nożnej aż do ostatniego dnia. Niech spoczywa w pokoju i z najgłębszym szacunkiem dla wielkiego piłkarza Spartaka - powiedział o nim Aleksandr Szykunow, były dyrektor sportowy Spartaka.

- Nikita był wspaniałym człowiekiem i przyjacielem. To była przyjemność rozmawiać o piłce nożnej z kimś, kto ją rozumiał. Jestem zasmucony jego śmiercią. Niedawno złożyłem mu życzenia urodzinowe - dodał były legendarny trener Fabio Capello, który w latach 2012-2015 prowadził kadrę Rosji.

Piłkarza wspominają też dziennikarze. "Oczywiście, to musiało się kiedyś wydarzyć, ale myślałem, że do tego nie dojdzie, a Simonian uwielbiany przez cały świat, będzie żył jeszcze długo. Wierzyłem, że na pewno doczeka się setnej rocznicy. Wyobrażałem sobie nawet, jak piękna będzie ta historia" pisze Jurij Gołyszak ze sport-express.ru.

