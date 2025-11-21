Kamil Glik w październiku ubiegłego roku podczas jednego z treningów doznał poważnej kontuzji kolana (zerwał więzadła krzyżowe) i od tamtej pory nie pojawił się na boisku. W tym sezonie też nie zagrał w żadnym spotkaniu. - Na pewno musimy być bardzo cierpliwi z jego wprowadzaniem, bo wraca po poważnej kontuzji i właśnie ten moment przerwy będzie dobrym momentem, by poświęcić mu odpowiednio dużo czasu - mówił Luka Elsner, trener Cracovii kilka tygodni temu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ależ wieści ws. Kamila Glika

Teraz Luka Elsner przekazał najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Kamila Glika.

- Kamil powoli wraca do treningów z zespołem - przyznał krótko słoweński trener na konferencji prasowej przed sobotnim (godz. 14.45) meczem PKO BP Ekstraklasy: Cracovia - Motor Lublin.

Nie wiadomo, kiedy Glik będzie mógł wrócić do gry lub chociaż znaleźć się na ławce rezerwowych. Krakowianie w tym roku zagrają jeszcze cztery mecze: oprócz z Motorem Lublin - na wyjeździe z Koroną Kielce (29 listopada) oraz Wisłą Płock (4 grudnia) i przed własną publicznością z mistrzem Polski - Lechem Poznań (7 grudnia).

Glik dla Cracovii zagrał 23 mecze, zdobył dwa gole. W sumie w polskiej ekstraklasie 103-krotny reprezentant Polski wystąpił 76 razy, strzelił cztery bramki i miał asystę.

Zobacz także: Fatalne wieści dla Barcelony przed meczem! To już fatum

Glik ma ważną umowę z Cracovią do 30 czerwca 2026 roku.

Krakowski klub obecnie ma serię trzech meczów bez zwycięstwa i z 22 punktami zajmuje szóste miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Do prowadzącego Górnika Zabrze traci siedem punktów, ale ma jeden rozegrany mecz mniej.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU