Fatalne wieści dla Barcelony przed meczem! To już fatum

28 maja 2023 roku - to właśnie wtedy FC Barcelona zagrała ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Pożegnała się z nim wygraną 3:0 na Mallorcą. Od tamtej pory drużyna grała domowe spotkania na Estadi Olimpic Lluis Companys.

Fatalne wieści dla FC Barcelony. Gwiazdor opuścił trening

Teraz FC Barcelona znów zagra na Camp Nou. W sobotnie popołudnie zmierzy się przed własną publicznością z Athletic Bilbao.

Drużyna Hansiego Flicka ma swoje problemy przed spotkaniem. Nie wiadomo bowiem, czy zagra Marcus Rashford. Hiszpańskie "Mundo Deportivo" informuje, że reprezentant Anglii w czwartek nie trenował. Rashford miał pojawić się na stadionie, ale był na nim krótko. Następnie wrócił do swojego domu. Okazuje się, że Anglik nie mógł trenować, bo ma grypę. Nabawił się już jej podczas zgrupowania reprezentacji Anglii.

"Barcelona nie ujawniła przyczyn, ale "Mundo Deportivo" dowiedział się z wiarygodnych źródeł, że zawodnik opuścił czwartkowy trening z powodu ciężkiej grypy. Rashford podobno wrócił dziś rano na trening z tymi samymi objawami i zalecono mu powrót do domu" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Hiszpanie dodają, że nie wiadomo, czy Anglik zagra w sobotę.

"To budzi wątpliwości co do jego udziału w sobotnim historycznym meczu, w którym zespół wraca na Camp Nou" - czytamy w Mundo Deportivo.

Rashford w tym sezonie zagrał w 16 spotkaniach, zdobył sześć bramek i miał dziewięć asyst.

FC Barcelona po 12 kolejkach z 28 punktami jest na drugiej pozycji w La Lidze. Do prowadzącego Realu Madryt traci trzy punkty.

Początek meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao w sobotę o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

