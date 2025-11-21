Nowa gwiazda kadry Urbana o krok od transferu. I to jakiego!

To Jan Urban "odkrył" dla reprezentacji Polski Przemysława Wiśniewskiego. Stoper grający na co dzień w Serie B w barwach Spezii zaskoczył wielu kibiców swoim występem przeciwko Holandii w Rotterdamie (1:1). W ostatnim czasie jednak był krytykowany za mecz z Maltą (3:2). - Wystarczy wejść w mecz i chcieć się zmęczyć. Wiśniewskiego obnażyło to spotkanie pod tym kątem, jak słabo wyprowadza piłkę. Czyli to jest dobry zawodnik w meczu wyjazdowym, w którym masz się bronić 90 minut, ale jeśli musi coś zrobić kreatywnego, to wygląda to źle - ocenił Tomasz Hajto.

Przemysław Wiśniewski trafi do Serie A?

Wiśniewski gra dla Spezii Calcio od stycznia 2023 roku, a jego umowa obowiązuje jeszcze do końca czerwca 2027 roku. Okazuje się jednak, że już w styczniu może zmienić barwy klubowe, o czym poinformował portal Meczyki.pl.

"Według naszych informacji w ostatnim czasie o obrońcę pytała Fiorentina i nie jest to pierwsze takie zainteresowanie Polakiem. O zawodnika pytają też inne kluby Serie A. W tym temacie łatwo połączyć kropki. Trenerem Fiorentiny został niedawno Paolo Vanoli. To szkoleniowiec, który doskonale zna Wiśniewskiego - w przeszłości prowadził go w Venezii" - czytamy.

Pod względem sportowym byłoby to dla Wiśniewskiego - patrząc na obecną sytuację - przejscie z 18. w tabeli Serie B Spezii do 20. w Serie A Fiorentiny. Jednak do końca sezonu ciągle daleka droga.

W obecnym sezonie Przemysław Wiśniewski zanotował pięć występów w barwach reprezentacji Polski oraz rozegrał 12 spotkań dla Spezii.

