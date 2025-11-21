Media: Tyle Raków ma dostać od Legii za Papszuna

Sprawa zmiany otoczenia przez Papszuna ujrzała światło dzienne w środę, gdy w podcaście "Ofensywni" poinformował o niej Łukasz Olkowicz. Dzień później Tomasz Włodarczyk przekazał, że Papszun praktycznie osiągnął porozumienie z Legią. Z kolei Konrad Ferszter ze Sport.pl poinformował, kiedy może nastąpić debiut Papszuna na ławce trenerskiej nowego zespołu. W grę wchodzi nawet poprowadzenie Legii w meczu Ligi Konferencji ze Spartą Praga, który odbędzie się już w czwartek 27 listopada.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o Papszunie: On nie zniesie bałaganu, jaki panuje w Legii!

Tyle Legia zapłaci za Papszuna. "Koszta podstawowe i bonusy"

W piątek wyciekły kolejne informacje związane z przenosinami Papszuna do Legii. Piotr Kamieniecki z TVP Sport przekazał, że będzie to "najdroższy trener oraz sztab w historii", gdyż trener i jego współpracownicy zarobią łącznie milion euro rocznie. Z kolei Paweł Paczul z Weszło podał do wiadomości kwotę, którą Legia będzie musiała na wstępie zapłacić za 51-latka Rakowowi.

"Wszystko – koszta podstawowe i bonusy – przekroczą milion euro, czyli Papszun dołączy… do najdroższych transferów w historii Ekstraklasy. Jasne, nie będzie liderem, ale też na większość piłkarzy z tej ligi będzie mógł spojrzeć z wyższością – ha, za mnie zapłacono więcej!" - czytamy w artykule Weszło.

Milion euro wydane na trenera to w polskich warunkach kolosalna kwota. Wystarczy stwierdzić, że gdyby się sprawdziła, to Papszun znalazłby się w czołowej piętnastce najdroższych transferów przychodzących Ekstraklasy w tym sezonie.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU