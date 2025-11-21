Trener Ukrainy ogłasza ws. meczu z Polską! "To nie jest normalne"

Ścieżki barażowe ułożyły się tak, że w półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się u siebie z Albanią, z kolei Ukraina podejmie Szwedów. Na razie jednak nie wiadomo gdzie Ukraińcy, którzy w razie awansu będą także gospodarzami finału, rozegrają te spotkania. Jak na portalu X informował Piotr Słonka, nasi wschodni sąsiedzi mają czas na podanie lokalizacji do 8 grudnia.

Trener Ukrainy zabrał głos w sprawie. "Na 100% nie zagramy meczu domowego z Polską w Polsce"

Przez zaledwie dzień od czwartkowego losowania barażowego w mediach (i zapewne gabinetach polskich i ukraińskich działaczy) przetoczyło się sporo pomysłów, gdzie Ukraina mogłaby zagrać mecze "domowe" baraży. Głos zabrał też Serhij Rebrow, który w wypowiedzi dla telewizji UPL postawił sprawę jasno.

- Jeśli przejdziemy półfinał, to na 100% nie zagramy meczu domowego z Polską w Polsce. To nie jest normalne. Teraz my wybieramy, my decydujemy - powiedział selekcjoner Ukrainy.

Rebrow powody takiej decyzji wytłumaczył kwestiami logistycznymi: - Mam na myśli oba mecze u siebie. Nie musimy się ciągle przemieszczać. Znacie logistykę. Uważam, że jeśli wybierzemy któryś stadion i kraj, to powinniśmy tam rozegrać oba mecze.

Spotkanie z Ukrainą na Narodowym? To niemożliwe

Zaraz po losowaniu padł nawet pomysł, by w razie meczu Ukraina - Polska rozegrać go na Stadionie Narodowym. Jednak tu na przeszkodzie staje m.in. logistyka wspomniana przez Rebrowa. Wówczas Ukraina musiałaby zaplanować w Warszawie także półfinał ze Szwecją, ale wtedy Polacy grają na Narodowym z Albanią. Nawet w przypadku wyboru przez Ukraińców stadionu Legii, nikt nie wyrazi zgody na organizacje dwóch imprez masowych jednego dnia w tym samym mieście.

Można oczywiście zadać pytanie, czy Ukraina chciałaby rozegrać półfinał i potencjalny finał np. we Wrocławiu, gdzie podejmowała Francję. Ale stawiając się w sytuacji Ukraińców, zapewne nie chcą oni dawać Polakom potencjalnej przewagi w postaci gry we własnym kraju przy dopingu kilkudziesięciu tysięcy kibiców.

"Ukraińcy zapewne będą chcieli zorganizować zgrupowanie i zagrać dwa spotkania w jednym miejscu. Biorąc pod uwagę, że grają ze Szwecją i Polską, wybiorą inny bliski im kraj i tam będą podejmować rywali. Najprawdopodobniej będą to Czechy albo Słowacja. Decyzja ma zapaść w pierwszym tygodniu grudnia" - napisał dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski.

Półfinały baraży do mistrzostw świata odbędą się 26 marca 2026 roku. Finały zaplanowano na dzień 31 marca.

