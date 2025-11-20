To jest niepojęte! Oto decyzja PZPN ws. Frankowskiego

Frankowski ostatni duży mecz gwizdał pod koniec października tego roku, a była to właśnie gra Górnika z Jagiellonią. Po tym spotkaniu został tymczasowo odsunięty od prowadzenia meczów, ale przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc sam mówił w mediach, że nie jest to kara, lecz "wstrzymanie w obsadzie". Jak podał portal Weszło, w tym czasie Frankowski prowadził mecze w niższych ligach. Były to spotkania Olimpii II Grudziądz z Gryfem Sicienko (liga okręgowa) i Wdy Świecie z Pogonią II Szczecin (Betclic 3. liga).

"Zamrażarka" trwała dwie kolejki. Wraca do wozu VAR i na hit 1. Ligi

Okazuje się, że Frankowski szybko powróci do obsługiwania meczów Ekstraklasy, choć jeszcze nie jako arbiter główny. W następnej kolejce będzie obecny w Szczecinie. W spotkaniu Pogoni z Zagłębiem Lubin przypadła mu obsługa VAR.

Za to gwizdek do ręki weźmie w 1. Lidze. I to od razu w hicie kolejki, gdyż w piątek będzie głównym arbitrem spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Śląsk Wrocław. Obie drużyny walczą o awans do Ekstraklasy. Gospodarze są wiceliderami tabeli i mają na koncie 31. punktów. Goście zajmują piąte miejsce i posiadają o cztery "oczka" mniej.

Za co Frankowski został odsunięty?

W spotkaniu Górnika z Jagiellonią Bartosz Frankowski podjął decyzję, która była nie tyle błędna, co wręcz skandaliczna. "W 72. minucie meczu Górnik - Jagiellonia piłkarz Górnika - Josema - zaatakował Dimitrosa Rallisa. Wydawało się, że sędzia Frankowski nie ma wyjścia i musi sięgnąć po czerwoną kartkę. Tylko że arbiter... odgwizdał rzut wolny dla gospodarzy za faul na bramkarzu, który był kilka sekund później" - opisywał Bartosz Naus na łamach Sport.pl.

Wszystko działo się przy wyniku 1:1, a gospodarze ostatecznie wygrali to spotkanie 2:1. Ale nie była to jedyna decyzja arbitra, którą zaliczyć należy do kontrowersyjnych. W 86. minucie na boisku pojawił się Lucas Podolski i tylko kilka chwil zajęło mu, by w ramach odwetu za starcie Oskara Pietuszewskiego z Patrikiem Hellebrandem, intencjonalnie z pełnym impetem w biegu przyłożyć 17-latkowi łokciem w twarz.

- Sędzia główny nie dostrzegł tego zdarzenia, ale dlaczego nie dostrzegł VAR? To brutalny faul, gwałtowne agresywne zachowanie, z premedytacją atak łokciem w młodego zawodnika, przez zawodnika bardzo doświadczonego, czyli Podolskiego. Nie widzę żadnego usprawiedliwienia dla takiego zachowania -komentował sytuację na antenie Canal+ Sport arbiter Adam Lyczmański.

