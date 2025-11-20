Media: Papszun idzie do Legii. Raków już ma następcę!

Domino trenerskie w ekstraklasie ruszyło. Według informacji Konrada Fersztera ze Sport.pl nowym trenerem Legii Warszawa zostanie Marek Papszun. Zastąpi Inakiego Astiza, a zadebiutować ma już w czwartkowym meczu ze Spartą Praga. Więcej o tym ruchu piszemy w tym miejscu. W mediach od razu pojawiły się informacje dotyczące następcy Papszuna. Jako pierwszy nazwisko dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Łukasz Olkowicz.
"Raków Częstochowa traci trenera. Marek Papszun razem z częścią sztabu odchodzi do Legii. W Częstochowie już wytypowali jego następcę i finalizują z nim rozmowy. Według informacji Przegladu Sportowego Onet nowym trenerem Rakowa ma zostać Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec pierwszoligowej Polonii Bytom" - napisało wspomniane źródło.
Według Sport.pl bytomianie nie chcą blokować rozwoju trenera i ten rzeczywiście - najpewniej od zimy - ma zostać szkoleniowcem Rakowa.
Co istotne medialne doniesienia o zainteresowaniu Tomczykiem Rakowa niejako potwierdził dyrektor sportowy Polonii Tomasz Stefankiewicz.
- Jestem w stałym kontakcie z trenerem Tomczykiem i trener ma już poczynione jakieś rozmowy z Rakowem. Myślę, że jesteśmy dosyć blisko, jeżeli chodzi o nasze relacje i nasza współpraca jest bardzo transparentna - powiedział dla Weszło.
Tomczyk prowadzi Polonię Bytom od września 2023 roku. Awansował z nią do I ligi, a na zapleczu ekstraklasy, jako beniaminek, radzi sobie nadspodziewanie dobrze.
Co istotne - jak pisze Łukasz Olkowicz - Tomczyk od dawna był szkoleniowcem bardzo cenionym w Częstochowie. Marek Papszun miał go nawet widzieć w swoim sztabie. Ostatecznie, tak się wydaje, dopiero teraz trafi pod Jasną Górę.
"Najbardziej obiecujący trener w kraju z tych, którzy nie zaznali Ekstraklasy" - tak o Tomczyku na portalu X napisał dziennikarz portalu Meczyki.pl Mateusz Rokuszewski.
Polonia zajmuje wysokie, czwarte miejsce w tabeli I ligi. Zgromadziła 27 punktów, a w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną wygrała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 3:2. Bytomianie są obecnie cztery punkty za drugą Pogonią Grodzisk Mazowiecki - zespołem, który zajmuje pozycję dającą bezpośredni awans do ekstraklasy.
