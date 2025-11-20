Media: Papszun idzie do Legii. Raków już ma następcę!

Domino trenerskie w ekstraklasie ruszyło. Według informacji Konrada Fersztera ze Sport.pl nowym trenerem Legii Warszawa zostanie Marek Papszun. Zastąpi Inakiego Astiza, a zadebiutować ma już w czwartkowym meczu ze Spartą Praga. Więcej o tym ruchu piszemy w tym miejscu. W mediach od razu pojawiły się informacje dotyczące następcy Papszuna. Jako pierwszy nazwisko dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Łukasz Olkowicz.

Raków wybrał następcę Papszuna. Nie chcą blokować rozwoju

"Raków Częstochowa traci trenera. Marek Papszun razem z częścią sztabu odchodzi do Legii. W Częstochowie już wytypowali jego następcę i finalizują z nim rozmowy. Według informacji Przegladu Sportowego Onet nowym trenerem Rakowa ma zostać Łukasz Tomczyk, szkoleniowiec pierwszoligowej Polonii Bytom" - napisało wspomniane źródło.

Według Sport.pl bytomianie nie chcą blokować rozwoju trenera i ten rzeczywiście - najpewniej od zimy - ma zostać szkoleniowcem Rakowa.

Co istotne medialne doniesienia o zainteresowaniu Tomczykiem Rakowa niejako potwierdził dyrektor sportowy Polonii Tomasz Stefankiewicz.

- Jestem w stałym kontakcie z trenerem Tomczykiem i trener ma już poczynione jakieś rozmowy z Rakowem. Myślę, że jesteśmy dosyć blisko, jeżeli chodzi o nasze relacje i nasza współpraca jest bardzo transparentna - powiedział dla Weszło.

Tomczyk prowadzi Polonię Bytom od września 2023 roku. Awansował z nią do I ligi, a na zapleczu ekstraklasy, jako beniaminek, radzi sobie nadspodziewanie dobrze.

Co istotne - jak pisze Łukasz Olkowicz - Tomczyk od dawna był szkoleniowcem bardzo cenionym w Częstochowie. Marek Papszun miał go nawet widzieć w swoim sztabie. Ostatecznie, tak się wydaje, dopiero teraz trafi pod Jasną Górę.

"Najbardziej obiecujący trener w kraju z tych, którzy nie zaznali Ekstraklasy" - tak o Tomczyku na portalu X napisał dziennikarz portalu Meczyki.pl Mateusz Rokuszewski.

Polonia zajmuje wysokie, czwarte miejsce w tabeli I ligi. Zgromadziła 27 punktów, a w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną wygrała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 3:2. Bytomianie są obecnie cztery punkty za drugą Pogonią Grodzisk Mazowiecki - zespołem, który zajmuje pozycję dającą bezpośredni awans do ekstraklasy.