Media: Legia idzie po Marka Papszuna! To nie żart

Dobiegła końca ostatnia w tym roku przerwa reprezentacyjna. Kluby przygotowują się do ostatnich tygodni tegorocznej rywalizacji. Wśród nich jest Legia Warszawa, która wciąż nie ma ustabilizowanej sytuacji związanej z postacią trenera. Obowiązki pierwszego szkoleniowca pełnił ostatnio Inaki Astiz. Czy wkrótce sprawy przybiorą inny obrót? Sensacyjne informacje pojawiły się w mediach.
"Legia Warszawa wciąż nie ogłosiła nowego trenera, choć od zwolnienia Ediego Iordanescu minęły już trzy tygodnie. Teraz docierają do nas szokujące informacje. Jak ustaliliśmy, stołeczny klub rozmawia z Markiem Papszunem w sprawie przejęcia drużyny! I to prawdopodobnie na jego decyzję czeka klub" - poinformował w czwartkowe popołudnie portal meczyki.pl.
Papszun, który przed poprzednim sezonem wrócił do Rakowa Częstochowa, miał w tym sezonie trudny moment pod Jasną Górą, ale opanował kryzys i wyprowadził częstochowian na prostą. Czy wkrótce go opuści?
"O tym, że nazwisko Papszuna krąży w kuluarach, w podcaście Ofensywni mówił wcześniej Łukasz Olkowicz. Sprawa w rzeczywistości jest bardzo poważna. Jedno z naszych źródeł twierdzi nawet, że porozumienie jest blisko i Papszun jest gotowy zmienić otoczenie" - czytamy we wspomnianym wyżej medium.
Meczyki.pl uważa, że Papszun miał zastrzec sobie w kontrakcie klauzulę, która umożliwi mu odejście z Rakowa, gdy pojawi się satysfakcjonująca go oferta. Nie wiadomo, czy działa ona w przypadku innego zespołu z ekstraklasy, czy tylko w kontekście propozycji zagranicznej.
Legia Warszawa w ostatnich trzech meczach pod wodzą Inakiego Astiza zanotowała remis z Widzewem Łódź (1:1), a także porażki z Celje (1:2) i kompromitującą z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1:2). Stołeczny zespół zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli ekstraklasy. Ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i Lechią Gdańsk, z którą zmierzy się w następnej kolejce.
