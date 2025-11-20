Media: Legia idzie po Marka Papszuna! To nie żart

Dobiegła końca ostatnia w tym roku przerwa reprezentacyjna. Kluby przygotowują się do ostatnich tygodni tegorocznej rywalizacji. Wśród nich jest Legia Warszawa, która wciąż nie ma ustabilizowanej sytuacji związanej z postacią trenera. Obowiązki pierwszego szkoleniowca pełnił ostatnio Inaki Astiz. Czy wkrótce sprawy przybiorą inny obrót? Sensacyjne informacje pojawiły się w mediach.

Papszun kuszony przez Legię. "Sprawa w rzeczywistości jest bardzo poważna"

"Legia Warszawa wciąż nie ogłosiła nowego trenera, choć od zwolnienia Ediego Iordanescu minęły już trzy tygodnie. Teraz docierają do nas szokujące informacje. Jak ustaliliśmy, stołeczny klub rozmawia z Markiem Papszunem w sprawie przejęcia drużyny! I to prawdopodobnie na jego decyzję czeka klub" - poinformował w czwartkowe popołudnie portal meczyki.pl.

Papszun, który przed poprzednim sezonem wrócił do Rakowa Częstochowa, miał w tym sezonie trudny moment pod Jasną Górą, ale opanował kryzys i wyprowadził częstochowian na prostą. Czy wkrótce go opuści?

"O tym, że nazwisko Papszuna krąży w kuluarach, w podcaście Ofensywni mówił wcześniej Łukasz Olkowicz. Sprawa w rzeczywistości jest bardzo poważna. Jedno z naszych źródeł twierdzi nawet, że porozumienie jest blisko i Papszun jest gotowy zmienić otoczenie" - czytamy we wspomnianym wyżej medium.

Meczyki.pl uważa, że Papszun miał zastrzec sobie w kontrakcie klauzulę, która umożliwi mu odejście z Rakowa, gdy pojawi się satysfakcjonująca go oferta. Nie wiadomo, czy działa ona w przypadku innego zespołu z ekstraklasy, czy tylko w kontekście propozycji zagranicznej.

Legia Warszawa w ostatnich trzech meczach pod wodzą Inakiego Astiza zanotowała remis z Widzewem Łódź (1:1), a także porażki z Celje (1:2) i kompromitującą z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1:2). Stołeczny zespół zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli ekstraklasy. Ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i Lechią Gdańsk, z którą zmierzy się w następnej kolejce.

