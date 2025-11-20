Trener Albanii zaraz po losowaniu wypalił o Polsce. "Jesteśmy szczęśliwi"

Reprezentacja Polski poznała swojego rywala w półfinale baraży. Będzie nim Albania, a więc 63. drużyna w najnowszym notowaniu rankingu FIFA. Jest to rywal, którego Polska zna dosyć dobrze, bo dwa lata temu obie drużyny rywalizowały w eliminacjach do Euro 2024. Wtedy Polska pokonała 1:0 Albanię na Stadionie Narodowym, a w Tiranie przegrała 0:2. Wówczas selekcjonerem Biało-Czerwonych był jeszcze Fernando Santos. Czego należy się spodziewać przy okazji rywalizacji Polska - Albania?

Trener Albanii mówi o meczu z Polską. "Będziemy wierzyć"

Tuż po losowaniu kanał "Meczyków" złapał na rozmowę Sylvinho, czyli aktualnego selekcjonera reprezentacji Albanii. Jak on zareagował na wylosowanie Polski?

- Jesteśmy szczęśliwi z tego, że tutaj jesteśmy. Będziemy wierzyć, próbować wywalczyć awans. Graliśmy z Polską w Warszawie, ale to było dwa lata temu. To inna drużyna niż wtedy, my też jesteśmy już inni. Spodziewaliśmy się, że możemy trafić na tak trudny zespół jak Polska. Musimy znów rozpocząć przygotowania, w futbolu wszystko dzieje się szybko. Pierwszy mecz jest najważniejszy, oczywiście żałujemy, że nie gramy w Tiranie, tylko w Warszawie - powiedział.

Sylvinho mówił też o Robercie Lewandowskim. - Macie wielu świetnych piłkarzy, oczywiście w tym gronie jest też Lewandowski. Muszę znów obejrzeć Barcelonę, żeby go poobserwować - dodał selekcjoner Albańczyków.

Spotkanie między Polską a Albanią w półfinale baraży odbędzie się 26 marca 2026 r. o godz. 20:45. Na razie nie mamy potwierdzenia, czy spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym, czy na innym polskim obiekcie - np. na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Tak Urban mówi o Albanii. "Oni w ten sposób grają"

Po losowaniu głos nt. rywala w półfinale baraży zabierał też Jan Urban. Jak on ocenił kadrę Albanii? - Wydaje mi się, że nie możemy narzekać. Gramy pierwsze spotkanie z Albanią u siebie i jesteśmy faworytem. Wiadomo, że w jednym meczu wszystko może się wydarzyć, ale gramy na własnym boisku i musimy ten atut wykorzystać, aby zagrać w finale baraży - powiedział.

- Wiele zawodników z Albanii gra przede wszystkim w lidze włoskiej. Sylvinho to trener wywodzący się z piłki technicznej - oni w ten sposób grają. Natomiast będziemy ich analizować - mamy na to wystarczająco dużo czasu. Ten czas właśnie powoduje, że nie można mówić o nie wiadomo jakich konkretach - cztery miesiące w piłce to naprawdę bardzo długo - dodał selekcjoner w rozmowie z "Meczykami".

