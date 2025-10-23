Koniec spekulacji. Klub Ekstraklasy będzie miał nowego trenera!

Kiedy Piast Gliwice ogłosił w maju nazwisko nowego trenera, to kibice zastawiali się, co było powodem takiego ruchu. Do drużyny przyszedł bowiem Max Moelder, a więc w skali naszego kraju anonimowy szkoleniowiec. Mówiono, że Szwed wprowadzi nowe tchnienie w zespół, otrzymał trzyletni kontrakt, ale wiele wskazuje na to, że za chwilę zostanie zwolniony. Według portalu Meczyki.pl jego następcą będzie Daniel Myśliwiec.

Piast będzie walczył o utrzymanie. Myśliwiec ma doświadczenie w Ekstraklasie

Bardzo możliwe, że nowy szkoleniowiec zostanie ogłoszony jeszcze w czwartek. Myśliwiec wróci do PKO Ekstraklasy po kilku miesiącach przerwy.

W lutym został zwolniony z Widzewa Łódź. Prowadził ten zespół w 56 meczach. Jego bilans w Widzewie to 23 zwycięstwa, 11 remisów i 22 porażki. Wcześniej był trenerem Stali Rzeszów.

Zatrudnienie Myśliwca zakończy spekulacje na temat stanowiska trenera Piasta Gliwice, bo od kilku dni pojawiały się informacje o potencjalnym nowym szkoleniowcu. "Śląski Sport" podał, że jednym z faworytów do zastąpienia Maxa Moeldera jest Adam Nocoń. Ostatecznie jednak postawiono na młodszego szkoleniowca.

Obecnie Piast Gliwice zajmuje ostatnie miejsce w PKO Ekstraklasie. Gliwiczanie w dziesięciu spotkaniach ligowych zdobyli zaledwie siedem punktów. Wygrali jeden mecz, zremisowali cztery i przegrali aż pięć. Szczególnie bolesna była porażka w niedzielnym starciu przeciwko Lechii Gdańsk (1:2). To właśnie po tej potyczce Piast spadł na koniec stawki.

Kolejny ważny mecz przed Piastem

Po rywalizacji z Lechią ekipa z Gliwic ponownie zagra z rywalem z Trójmiasta. Tym razem wybierze się do Gdyni na spotkanie z Arką.

W teorii jest to rywal w zasięgu Piasta, więc presja będzie jeszcze większa. A punkty są bardzo potrzebne. Mecz odbędzie się w sobotę, 25 października. Start batalii o godz. 14:45.