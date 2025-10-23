Kane idzie po rekord Lewandowskiego. Właśnie przebił Messiego i Ronaldo

Harry Kane od początku sezonu jest w wybornej formie. Potwierdził ją w środowym spotkaniu trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów przeciwko Club Brugge (4:0). Anglik był autorem drugiej bramki mistrzów Niemiec i w ten sposób przeszedł do historii.

Harry Kane trafił w Lidze Mistrzów i przebił wyczyny Cristiano Ronaldo oraz Lionela Messiego

W 12. meczu sezonu strzelił bowiem już 20. gola. Jak wyliczył statystyczny profil OptaJoe, pod tym względem przebił Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. Portugalczyk w rekordowych dla siebie rozgrywkach 2014/15 potrzebował 13 spotkań na zdobycie tylu bramek. Z kolei Argentyńczyk taką liczbę trafień najszybciej zebrał w 17 grach (w trzech różnych sezonach).

To nie wszystko. Bayern przypomniał, że dla Kane'a była to ósma z rzędu potyczka z bramką, czego napastnik nie dokonał jeszcze nigdy wcześniej. A przecież mowa o zawodniku, który przeciwko Club Brugge strzelił 401. gola w seniorskiej karierze.

Harry Kane strzela gola za golem. Pobije rekord Roberta Lewandowskiego?

Jak prezentują się liczby 32-latka z podziałem na poszczególne rozgrywki? Raz trafił w Superpucharze Niemiec (jeden występ), dwukrotnie w Pucharze Niemiec (jeden mecz), pięciokrotnie w Lidze Mistrzów (trzy spotkania) oraz 12-krotnie w Bundeslidze (siedem gier). W takim tempie reprezentant Anglii może zagrozić wszelkim rekordom, również temu dzierżonemu przez Roberta Lewandowskiego, który zdobył 41 bramek w jednym sezonie ligi niemieckiej (2020/21).

Jednak przez Harrym Kane'em jeszcze wiele meczów i nie jest powiedziane, że dalej będzie równie skuteczny. A kiedy Anglik spróbuje ponownie trafić do siatki? W sobotę 25 października, kiedy Bayern Monachium rozegra ligowy mecz z Borussią Moenchengladbach.