Wystarczyło 45 minut. Tak Włosi ocenili Zalewskiego za mecz w LM

Nicolę Zalewskiego po raz ostatni widzieliśmy w akcji 14 września. Wówczas w spotkaniu ligowym Atalanty z Lecce (4:1) zdobył bramkę i zanotował asystę, ale równocześnie nabawił się kontuzji. Okazała się ona na tyle poważna, że wykluczyła go z udziału w październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Teraz gracz Atalanty wrócił na boisko, wchodząc na plac gry od początku drugiej połowy spotkania ze Slavią Praga. I od razu zobaczyliśmy Zalewskiego w naprawdę dobrej dyspozycji.

Zalewski z wysokimi notami od Włochów. "Stworzył zagrożenie"

Atalanta niespodziewanie zremisowała ze Slavią 0:0, ale przy odrobinie szczęścia Zalewski mógł być jednym z bohaterów swojego zespołu. Wniósł w Atalancie ożywienie, co nie umknęło uwadze włoskich mediów.

"Dobrze zaprezentował się w drugiej połowie i stworzył zagrożenie pod bramką rywala w kilku sytuacjach. Jego powrót jest bardzo ważny dla trenera Juricia" - napisał portal goal.com, przyznając Polakowi ocenę "6" w skali od 1 do 10.

Taka sama nota przy nazwisku Zalewskiego pojawiła się na stronach internetowych Sportmediaset i Sky Sport. Większe docenienie 23-latek znalazł w innych mediach.

Scamacca nie pomógł Zalewskiego. Włosi to podkreślają

Zalewski został oceniony na "6,5" przez włoski oddział Eurosportu. "Należy go docenić za kilka udanych akcji. Doskonale dośrodkował na głowę Scamaccy, ale środkowy napastnik zmarnował świetną okazję" - podkreślono.

"Od 1. minuty drugiej połowy Zalewski zaliczył dobre wejście, posłał świetne dośrodkowanie, Scamacca jednak zmarnował okazję do zdobycia gola" - wtórował Eurosportowi portal Calciomercato, również wstawiając zawodnikowi Atalanty notę "6,5"

Ta sama ocena dla Zalewskiego pojawiła się także na Calcioatalanta.it. "Wszedł po przerwie i radził sobie dobrze. Pomagał drużynie także w obronie" - napisano.

Po trzech spotkaniach Ligi Mistrzów Atalanta zgromadziła cztery punkty. W następnej kolejce elitarnych rozgrywek zmierzy się z Olympique Marsylia. To spotkanie odbędzie się 5 listopada o godz. 21:00.