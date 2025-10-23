Otoczenie Lewandowskiego chciało "podkraść" największy talent polskiej piłki

"Szkoda, że nie ma Oskara Pietuszewskiego, bo taki powiew świeżości i choćby szansa z Nową Zelandią byłyby czymś ekscytującym. Pewnie jego czas nadejdzie, ale już widziałem taki scenariusz, że ładuje z Nową Zelandią i ten szał na reprezentację rośnie", "Oskar Pietuszewski byłby fajnym uzupełnieniem w kadrze, ale wygląda na to, że będzie bardziej potrzebny reprezentacji U21", "Where?" - pisali polscy eksperci po październikowych powołaniach Jana Urbana. Selekcjoner nie zdecydował się postawić na polski talent, a ten z dnia na dzień rośnie w siłę. Jagiellonia Białystok prowadzi w ekstraklasie i duża w tym zasługa 17-latka, który czaruje na boisku.

Oskar Pietuszewski rozchwytywany przez agentów. To oni chcieli z nim współpracować

Pietuszewski zyskuje coraz większy rozgłos. Już teraz jest on na tyle duży, że zaczynają zgłaszać się do niego... agencje marketingowe, o czym donosi "Przegląd Sportowy Onet". Obecnie interesy Polaka reprezentuje Mariusz Piekarski, ale w ostatnim czasie pojawiła się oferta dla piłkarza. Ba, pochodziła od agenta, który dba o interesy sportowe... najlepszego polskiego zawodnika. - Dowiedziałem się, że zainteresowanie było też z otoczenia Roberta Lewandowskiego. Tomasz Zawiślak kontaktował się z mamą Oskara, czy z samym Oskarem, i chcieli go reprezentować już stricte sportowo. Ale potoczyło się to inaczej, Oskar jest związany z Mariuszem Piekarskim - ujawnił Piotr Wołosik na łamach wspomnianego medium.

A to nie koniec ofert dla Polaka. - Jest na tyle uznanym w skali Ekstraklasy piłkarzem i na tyle znanym w Europie, że marketingowa agencja z Turcji zwróciła się do ludzi z otoczenia Oskara, żeby podpisać z nim umowę, bo to oni chcieli go reprezentować marketingowo. W Turcji dostrzegli jakiś potencjał - podkreślał dziennikarz. Pietuszewski nie zmienił jednak agenta, przynajmniej na teraz.

Co z transferem Pietuszewskiego?

Nastolatek wzbudza nie tylko zainteresowanie agencji marketingowych, ale i klubów piłkarskich. Rzekomo mógłby trafić m.in. do Nantes i to już tej zimy. Ma być "głównym marzeniem" Waldemara Kity, właściciela klubu. Ta sytuacja mocno niepokoi kibiców z Białegostoku, choć ostatnio Piekarski ich uspokoił. - Oskar na pewno zostanie do końca sezonu w Jagiellonii. Nikt nie myśli o tym, żeby coś zmieniać zimą. Później zastanowimy się nad tym, co dalej - mówił agent Pietuszewskiego w programie "Futbol Totalny" w TVP Sport.

Pietuszewski rozegrał już 18 spotkań w tym sezonie, zdobywając dwa gole i dwie asysty. Na boisku spędził łącznie ponad tysiąc minut. Sporym wsparciem okazał się również dla reprezentacji U21. W czterech meczach czterokrotnie trafił do siatki i dwa razy zaliczył ostatnie podanie. Media już okrzyknęły go "polskim Yamalem". Czas pokaże, czy faktycznie dysponuje takim talentem, jak Hiszpan.