Tak wygląda tabela Ekstraklasy po meczu Raków - Legia

- W sytuacji, w której się znaleźliśmy, to na pewno będzie wyjątkowy mecz. Teraz musimy być mega, ultra zdeterminowani, żeby go wygrać. Po tak słabym meczu [z Górnikiem Zabrze 0:1, przyp. red.] musimy się zrehabilitować, tym bardziej że gramy u siebie - zapowiadał Marek Papszun przed starciem z Legią Warszawa. Liczył, że Raków Częstochowa w końcu wróci na właściwe tory i skutecznie przeciwstawi się silnemu rywalowi. To było ważne dla układu sił w tabeli. Przecież przed sobotnim hitem ekstraklasy ekipa Papszuna znajdowała się w strefie spadkowej! Cel był jeden - jak najszybciej się z niej wydostać.
Już pierwsza połowa pokazała, że o zwycięstwo Rakowa z Legią może być piekielnie trudno. Częstochowska ekipa była dość mocno nieporadna. Trudno było jej kreować groźne akcje. Za to rywale mieli mniej problemów, co zaowocowało bramką w 41. minucie. Zdobył ją Petar Stojanović. Mimo wszystko tuż przed przerwą drużyna Papszuna wyrównała. A wszystko po dość kontrowersyjnym rzucie karnym. Nadzieje na zdobycie punktów powróciły.
W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Nie padały też kolejne bramki. Wydawało się, że wszystko zmierza ku remisowi, bo groźnych okazji było jak na lekarstwo. I tak też zakończył się ten mecz. Co ten wynik oznacza dla tabeli ekstraklasy? Nie spowodował roszad na czele.
Na pozycji lidera pozostała Cracovia (17 pkt). O jedno "oczko" mniej mają druga Wisła Płock i trzecia Jagiellonia Białystok, choć ostatnia z wymienionych drużyn ma o jedno spotkanie rozegrane mniej od czołówki. A co z Legią i Rakowem? Remis spowodował, że Legia awansowała na siódmą lokatę. Ma 11 punktów na koncie. Wynik 1:1 był też kluczowy dla częstochowian. Udało im się wyjść ze strefy spadkowej. Obecnie plasują się na 15. miejscu, a więc pierwszym bezpiecznym.
A to nie koniec 9. kolejki ekstraklasy. Na niedzielę zaplanowano kolejne trzy mecze. Gospodarzami będą Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze.
