Tak wygląda tabela Ekstraklasy po meczu Raków - Legia

- W sytuacji, w której się znaleźliśmy, to na pewno będzie wyjątkowy mecz. Teraz musimy być mega, ultra zdeterminowani, żeby go wygrać. Po tak słabym meczu [z Górnikiem Zabrze 0:1, przyp. red.] musimy się zrehabilitować, tym bardziej że gramy u siebie - zapowiadał Marek Papszun przed starciem z Legią Warszawa. Liczył, że Raków Częstochowa w końcu wróci na właściwe tory i skutecznie przeciwstawi się silnemu rywalowi. To było ważne dla układu sił w tabeli. Przecież przed sobotnim hitem ekstraklasy ekipa Papszuna znajdowała się w strefie spadkowej! Cel był jeden - jak najszybciej się z niej wydostać.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki skandalista trafił do Ekstraklasy! Żelazny: Powinniśmy respektować wyroki sądów

Raków Częstochowa remisuje u siebie z Legią Warszawa

Już pierwsza połowa pokazała, że o zwycięstwo Rakowa z Legią może być piekielnie trudno. Częstochowska ekipa była dość mocno nieporadna. Trudno było jej kreować groźne akcje. Za to rywale mieli mniej problemów, co zaowocowało bramką w 41. minucie. Zdobył ją Petar Stojanović. Mimo wszystko tuż przed przerwą drużyna Papszuna wyrównała. A wszystko po dość kontrowersyjnym rzucie karnym. Nadzieje na zdobycie punktów powróciły.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Nie padały też kolejne bramki. Wydawało się, że wszystko zmierza ku remisowi, bo groźnych okazji było jak na lekarstwo. I tak też zakończył się ten mecz. Co ten wynik oznacza dla tabeli ekstraklasy? Nie spowodował roszad na czele.

Na pozycji lidera pozostała Cracovia (17 pkt). O jedno "oczko" mniej mają druga Wisła Płock i trzecia Jagiellonia Białystok, choć ostatnia z wymienionych drużyn ma o jedno spotkanie rozegrane mniej od czołówki. A co z Legią i Rakowem? Remis spowodował, że Legia awansowała na siódmą lokatę. Ma 11 punktów na koncie. Wynik 1:1 był też kluczowy dla częstochowian. Udało im się wyjść ze strefy spadkowej. Obecnie plasują się na 15. miejscu, a więc pierwszym bezpiecznym.

Zobacz też: Trzy gole i dwie czerwone kartki w wielkim klasyku Premier League.

Tabela ekstraklasy po meczu Raków - Legia:

Cracovia - 8 meczów, 17 punktów, bilans bramek 16:9 Wisła Płock - 8, 16 pkt, 10:5 Jagiellonia Białystok - 7, 16 pkt, 14:10 Górnik Zabrze - 8, 15 pkt, 11:5 Korona Kielce - 9, 15 pkt, 11:7 Lech Poznań - 7, 13 pkt, 13:12 Legia Warszawa - 7, 11 pkt, 11:6 Radomiak Radom - 9, 11 pkt, 15:16 Widzew Łódź - 8, 10 pkt, 11:9 Pogoń Szczecin - 8, 10 pkt, 11:14 Zagłębie Lubin - 7, 9 pkt, 14:11 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 9, 9 pkt, 11:13 Motor Lublin - 7, 9 pkt, 7:10 Arka Gdynia - 9, 9 pkt, 5:10 Raków Częstochowa - 7, 7 pkt, 7:11 GKS Katowice - 9, 7 pkt, 10:20 Piast Gliwice - 7, 4 pkt, 3:7 Lechia Gdańsk - 8, 3 pkt, 14:19.

A to nie koniec 9. kolejki ekstraklasy. Na niedzielę zaplanowano kolejne trzy mecze. Gospodarzami będą Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze.