Papszun wyszedł na konferencję i nie brał jeńców. "Pseudospektakl"

Raków Częstochowa w sobotę zmierzy się u siebie z Legią Warszawa w hicie 9. kolejki Ekstraklasy. Emocje wokół spotkania są ogromne zwłaszcza po stronie gospodarzy. A wszystko przez kiepski początek sezonu, w którym Raków zdobył zaledwie sześć punktów w sześciu meczach. Dlatego też dzień przed starciem trener Marek Papszun nie szczędził mocnych słów podczas konferencji prasowej.

Papszun nie mógł przeżyć tego, co zrobił Raków. "Żadnego wytłumaczenia"

Tę szkoleniowiec rozpoczął od krótkiego podsumowania, tego co działo w ostatni poniedziałek. Jego ekipa po wyjątkowo słabym meczu przegrała wówczas przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze 0:1. - Na pewno wszyscy, którzy dobrze życzą Rakowowi, nie chcą oglądać takich meczów, jak ostatnio. Ja również nie chciałbym, żeby wyglądało to tak, jak w pierwszej połowie. Robimy wszystko, żebyśmy w sobotę zobaczyli drużynę walczącą, nieustępliwą i taką, która przede wszystkim wygra - mówił. Do tamtego spotkania wracał zresztą nie raz w trakcie konferencji. - Dla mnie nie do przyjęcia są takie mecze jak z Górnikiem Zabrze. Na to nie ma żadnego wytłumaczenia - stwierdził nieco później.

W pewnym momencie jeden z dziennikarzy zapytał Marka Papszuna, czy prawdą jest, że ostatnio doszło do spotkania pomiędzy nim a właścicielem Rakowa - Michałem Świerczewskim. Ten nie robił z tego wielkiej tajemnicy. - Jeżeli zespół jest na dole tabeli, w sześciu spotkaniach ma cztery porażki, to trudno, żeby nie było spotkań i narady. Bo to już jest sytuacja, która budzi niepokój. To jest naturalne. Gdyby nie było takich spotkań, to bym się zdziwił. Tak, rozmawiałem z właścicielem na temat sytuacji - wyjaśnił trener.

Papszun dostał pytanie o mecz z Legią. Nagle wypalił: "Pseudospektakl"

Później odniósł się także do tego, czy mecze z Legią są dla niego szczególne. - Zawsze mecze z Legią będą dla mnie wyjątkowe. Wiadomo, że te emocje nie są już takie, jak na początku, bo tych meczów z Legią było dużo, ale jestem warszawiakiem i wiadomo, jaka jest moja historia... - wyjaśnił.

Stwierdził jednak, że tym razem adrenalina w związku z tym starciem ponownie będzie większa. - W sytuacji, w której się znaleźliśmy, to na pewno będzie wyjątkowy mecz. Teraz musimy być mega, ultra zdeterminowani, żeby go wygrać. Po tak słabym meczu musimy się zrehabilitować, tym bardziej że gramy u siebie. To jest dla mnie bolesne, że kibice oglądali taki pseudospektakl w tej pierwszej części. I chciałbym, żeby to więcej się nie powtórzyło - podsumował.

Mecz Raków Częstochowa - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę 20 września o godz. 20:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.