Hit! Klub Ekstraklasy ogłosił transfer "serbskiego Neuera"

Mariusz Fornalczyk, Stelios Andreou, Samuel Akere - to nazwiska tylko kilku zawodników, którzy tego lata dołączyli do Widzewa Łódź. Widzew w nowym sezonie Ekstraklasy miał być kandydatem do gry o najwyższe miejsca, ale zaliczył falstart i po siedmiu kolejkach ma zaledwie siedem punktów i zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli. Skutek? Błyskawiczne zwolnienie Żeljko Sopicia, którego zastąpił Patryk Czubak.

Widzew Łódź ma nowego bramkarza. "Serbski Neuer"

Chociaż w kadrze Widzewa Łódź są Maciej Kikolski i Rafał Gikiewicz, to w ostatnich dniach okienka transferowego klub postanowił sięgnąć po kolejnego bramkarza! We wtorkowe popołudnie Widzew oficjalnie poinformował o transferze Veljko Ilicia, 22-letniego serbskiego bramkarza.

Chociaż Ilić wyceniany jest na 3,5 miliona euro, to trafił do łódzkiego klubu za 500 tysięcy euro z TSC Baćkiej Topoli. Podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

- Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że dołączyłem do Widzewa. Z tego, co widziałem, kibice są niesamowici. Dyrektor sportowy przedstawił mi ambitny projekt, w którym chcę odgrywać istotną rolę. Jestem gotowy do rywalizacji o miejsce w bramce - powiedział Veljko Ilić w oficjalnym komunikacie. Przyznawał, że jego bramkarskim idolem jest Manuel Neuer. Ba, sam klub w mediach społecznościowych określi go mianem "serbskiego Neuera".

Ilić ma za sobą w sumie 16 występów w europejskich pucharach, licząc Ligę Europy, Ligę Konferencji oraz eliminacje Ligi Europy i eliminacje Ligi Mistrzów. Od 2023 roku jest też regularnie powoływany do reprezentacji Serbii, w której jednak nie miał okazji zadebiutować. Po podpisaniu umowy z Widzewem udał się właśnie na zgrupowanie swojej kadry przed meczami w eliminacjach mistrzostw świata.

Kolejny mecz Widzew Łódź rozegra u siebie w niedzielę 14 września o godz. 17:30 z Arką Gdynia.

