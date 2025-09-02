"Bezprecedensowy dramat" przed meczem z Polską. Alarm w Holandii

Kadra Holandii przystąpi do czwartkowego meczu z Polską na De Kuip w Rotterdamie w roli murowanego faworyta. Nie znaczy to jednak, że "Oranje" nie mają problemów. Tamtejsze media są zaniepokojone obsadą bramki.
Na wrześniowe zgrupowanie Ronald Koeman powołał trzech bramkarzy - Marka Flekkena (Bayer Leverkusen), Barta Verbruggena (Brighton & Hove Albion) i Robina Roefsa (Sunderland). W trzech z ostatnich pięciu spotkań, w tym obu eliminacyjnych meczach w czerwcu, bronił Flekken. Jednak w ostatnim czasie zanotował spadek formy.
"Bezprecedensowy dramat Ronalda Koemana tuż przed meczem Holandia-Polska" - tak opisuje sprawę portal soccernews.nl, alarmując, że selekcjoner musi dokonać zmiany w bramce na spotkanie z Biało-Czerwonymi.
Flekken jest wskazywany jako jeden z głównych odpowiedzialnych wpadek Bayeru Leverkusen na starcie Bundesligi, po których zwolniono w poniedziałek trenera Erika ten Haga. Obwinia się go przede wszystkim za utratę drugiej bramki w meczu z Werderem Brema (3:3). Bremeńczycy złapali wtedy kontakt, a w końcówce meczu zdołali wyrównać.
- Nie zawsze prezentował się najlepiej - stwierdził holenderski dziennikarz Wilfred Genee w programie "Vanadaag Inside". - To nie jest dobry bramkarz - wtórował mu inny dziennikarz, Johan Derksen.
- W Anglii też nie był przekonujący. Przechodzi obok meczu. Wmówiono mu, że potrafi grać w piłkę nożną - narzekał René van der Gijp, reprezentant Holandii w latach 80.
Za pewniejszego bramkarza uważa się w Holandii Verbruggena. Zadebiutował w kadrze w październiku 2023 r. i od tamtej pory opuścił tylko cztery mecze - sparing ze Szkocją w marcu 2024 r., spotkanie z Bośnią i Hercegowiną na koniec zeszłorocznej Ligi Narodów i oba czerwcowe mecze eliminacji do MŚ, na które nie został powołany. Był zatem pewnym punktem holenderskiej kadry, ale Koeman nagle zaczął stawiać na Flekkena.
Media w Holandii i kibice uważają, że jeśli Koeman chce zagrać dobrze z Polską, to musi postawić na Verbruggena kosztem Flekkena. W ankiecie na soccernews.nl bramkarz Brighton ma ponad 70 proc. głosów.
Z kolei Flekken ma zaledwie 7 proc. głosów. Wyższe notowania u fanów kadry "Oranje" ma nawet Roefs (21 proc.), który jeszcze nie zagrał meczu w reprezentacji. Ale bramkarz Sunderlandu jest jedynym z tej trójki, który w tym sezonie w lidze zachował czyste konto.
Mecz Holandia - Polska w czwartek o godzinie 20:45.
