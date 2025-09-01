Tyle Legia zapłaci za Urbańskiego. Absolutny rekord

Legia Warszawa po awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowali transferową ofensywę. Do klubu trafili już Kamil Piątkowski, a także Noah Weisshaupt. Wiele wskazuje na to, że wkrótce warszawian wzmocni także Kacper Urbański. Media informowały o zainteresowaniem tym zawodnikiem już w poprzednim tygodniu. Teraz z Włoch dochodzą do nas coraz konkretniejsze doniesienia.
"Przechodząc do kwestii odejścia, sfinalizowano transfer Kacpra Urbańskiego do Legii Warszawa, za którego klub zapłaci 3,5 miliona euro. Bologna zarezerwowała również 40% udziału w ewentualnej odsprzedaży. Ofensywny pomocnik wrócił już do ojczyzny, gdzie wkrótce przejdzie standardowe badania lekarskie i podpisze czteroletni kontrakt z polskim klubem z opcją przedłużenia o piąty sezon" - poinformował portal zerocinquantuno.it.
Dla Urbańskiego pobyt w Legii byłby okazją do odbudowania się po nieudanym czasie spędzonym ostatnio w Monzie. To do tego klubu wypożyczyła go Bologna, ale Polak nie zdołał przebić się i stać się wiodącą postacią drużyny.
Na regularne występy Urbańskiego z pewnością będzie też liczyć Jan Urban. Pomocnik był jednym z odkryć kadry Michała Probierza. Zagrał nawet na Euro 2024, a do tej pory wystąpił łącznie w 11 spotkaniach drużyny narodowej.
Legia byłaby drugim polskim klubem w karierze Urbańskiego. Na szerokie wody wypływał bowiem w Lechii Gdańsk.
