Tyle Legia zapłaci za Urbańskiego. Absolutny rekord

Legia Warszawa po awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowali transferową ofensywę. Do klubu trafili już Kamil Piątkowski, a także Noah Weisshaupt. Wiele wskazuje na to, że wkrótce warszawian wzmocni także Kacper Urbański. Media informowały o zainteresowaniem tym zawodnikiem już w poprzednim tygodniu. Teraz z Włoch dochodzą do nas coraz konkretniejsze doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Tyle Legia zapłaci za Urbańskiego. Włosi już wiedzą

"Przechodząc do kwestii odejścia, sfinalizowano transfer Kacpra Urbańskiego do Legii Warszawa, za którego klub zapłaci 3,5 miliona euro. Bologna zarezerwowała również 40% udziału w ewentualnej odsprzedaży. Ofensywny pomocnik wrócił już do ojczyzny, gdzie wkrótce przejdzie standardowe badania lekarskie i podpisze czteroletni kontrakt z polskim klubem z opcją przedłużenia o piąty sezon" - poinformował portal zerocinquantuno.it.

Dla Urbańskiego pobyt w Legii byłby okazją do odbudowania się po nieudanym czasie spędzonym ostatnio w Monzie. To do tego klubu wypożyczyła go Bologna, ale Polak nie zdołał przebić się i stać się wiodącą postacią drużyny.

Na regularne występy Urbańskiego z pewnością będzie też liczyć Jan Urban. Pomocnik był jednym z odkryć kadry Michała Probierza. Zagrał nawet na Euro 2024, a do tej pory wystąpił łącznie w 11 spotkaniach drużyny narodowej.

Legia byłaby drugim polskim klubem w karierze Urbańskiego. Na szerokie wody wypływał bowiem w Lechii Gdańsk.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU