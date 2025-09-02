To był murowany faworyt meczu Belgia - Izrael. Polska nie jest już liderem grupy!

Polscy koszykarze wygrali trzy pierwsze spotkania na EuroBaskecie i mają zapewniony awans do fazy pucharowej. Pozostała im walka o jak najwyższe miejsce w grupie D, przez co uważnie śledzą rozstrzygnięcia pozostałych meczów.
Wtorkowe zmagania w Katowicach otworzyło spotkanie Izraela z Belgią, z którą Polacy zagrają na koniec fazy grupowej (czwartek 4 września). Faworytami byli Izraelczycy i po pierwszej kwarcie mogli być zadowoleni, gdyż prowadzili 23:15.
W drugiej kwarcie zespół będący na prowadzeniu jeszcze umacniał swoją przewagę. W pewnym momencie wynosiła ona nawet 21 punktów (49:28), jednak przed końcową syreną Belgowie zdołali zmniejszyć stratę i na przerwę schodzili z wynikiem 36:51.
Mimo to w trzeciej kwarcie obraz gry nie uległ zmianie, przez co Izrael przystępował do ostatniej części z rezultatem 71:54. Niespodziewanie wtedy zaczęły się jego kłopoty - Belgia zmniejszyła stratę do jednocyfrowej i w końcówce mogła dopaść rywali. Zbliżyła się nawet na trzy punkty (87:90), jednak to okazało się szczytem jej możliwości.
Ostatecznie Izrael wygrał 92:89. Dzięki temu ma bilans 3-1 i zagwarantowany awans do fazy pucharowej. Został także liderem grupy D, kosztem Polaków, którzy mogą wrócić na szczyt po wtorkowym spotkaniu z Francuzami.
Polscy koszykarze zagrają z wicemistrzami olimpijskimi o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
