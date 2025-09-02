Powrót na stronę główną
To był murowany faworyt meczu Belgia - Izrael. Polska nie jest już liderem grupy!
Polscy koszykarze już awansowali do fazy pucharowej EuroBasketu 2025, a teraz ich celem jest jak najlepsze zakończenie grupowej rywalizacji. W tym kontekście ważne będą również wyniki przeciwników - mecz Izraela z Belgią przez długi czas był jednostronny, lecz w końcówce była walka na całego. Finalnie izraelska kadra wygrała 92:89, co doprowadziło do zmiany na czele grupy.
mecz Izrael - Belgia na EuroBaskecie 2025
Polscy koszykarze wygrali trzy pierwsze spotkania na EuroBaskecie i mają zapewniony awans do fazy pucharowej. Pozostała im walka o jak najwyższe miejsce w grupie D, przez co uważnie śledzą rozstrzygnięcia pozostałych meczów.

Polscy koszykarze obserwują, co robią rywale. Izrael demolował Belgię, a potem zwrot

Wtorkowe zmagania w Katowicach otworzyło spotkanie Izraela z Belgią, z którą Polacy zagrają na koniec fazy grupowej (czwartek 4 września). Faworytami byli Izraelczycy i po pierwszej kwarcie mogli być zadowoleni, gdyż prowadzili 23:15. 

W drugiej kwarcie zespół będący na prowadzeniu jeszcze umacniał swoją przewagę. W pewnym momencie wynosiła ona nawet 21 punktów (49:28), jednak przed końcową syreną Belgowie zdołali zmniejszyć stratę i na przerwę schodzili z wynikiem 36:51. 

Izrael nie dał się dopaść Belgii i zepchnął Polaków z prowadzenia w grupie

Mimo to w trzeciej kwarcie obraz gry nie uległ zmianie, przez co Izrael przystępował do ostatniej części z rezultatem 71:54. Niespodziewanie wtedy zaczęły się jego kłopoty - Belgia zmniejszyła stratę do jednocyfrowej i w końcówce mogła dopaść rywali. Zbliżyła się nawet na trzy punkty (87:90), jednak to okazało się szczytem jej możliwości. 

Ostatecznie Izrael wygrał 92:89. Dzięki temu ma bilans 3-1 i zagwarantowany awans do fazy pucharowej. Został także liderem grupy D, kosztem Polaków, którzy mogą wrócić na szczyt po wtorkowym spotkaniu z Francuzami.

EuroBasket 2025. Tabela grupy D po meczu Izrael - Belgia

  1. Izrael: 3 zwycięstwa - 1 porażka, 7 punktów, 321:295 stosunek małych punktów, awans
  2. Polska: 3-0, 6 pkt, 255:234, awans
  3. Francja: 2-1, 5 pkt, 264:241
  4. Belgia: 1-3, 5 pkt, 293:334
  5. Słowenia: 1-2, 4 pkt, 276:277
  6. Islandia: 0-3, 3 pkt, 210:238

Polscy koszykarze zagrają z wicemistrzami olimpijskimi o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

