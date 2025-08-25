Znowu zagrają w Polsce! Ważny mecz na stadionie Legii

Reprezentacja Ukrainy z powodu trwającej wojny jest zmuszona szukać gościnności w innych państwach. Drużynę narodową, ale także kluby walczące w europejskich pucharach nie raz wspierała Polska. Teraz już wiemy, że w naszym kraju podopieczni Serhija Rebrowa rozegrają wszystkie domowe mecze w eliminacjach do mistrzostw świata 2026.

Warszawa dołącza do Wrocławia i Krakowa

Ukraińcy w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata zmierzą się z Francją, Azerbejdżanem oraz Islandią. 5 września drużyna Rebrowa zagra z Trójkolorowymi we Wrocławiu. Azerbejdżanów reprezentacja Ukrainy będzie podejmować w Krakowie na stadionie Cracovii (13 października). Dotychczas niewiadomą była lokalizacja pojedynku z Islandią. Teraz wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.

Na stronie UEFA możemy zauważyć, że 5 listopada reprezentacja Ukrainy zmierzy się z Islandią na stadionie Legii Warszawa. Początek rywalizacji został zaplanowany na godzinę 18.

Walka o awans będzie zacięta

Ze strefy europejskiej tylko zwycięzcy grup awansują bezpośrednio na mundial. Drużyny z drugich miejsc oraz cztery najlepsze zespoły z Ligi Narodów będą kontynuowały walkę o wyjazd na światowy czempionat w barażach.

W tej części eliminacji zobaczymy zatem 16 ekip, które zostaną podzielone na cztery ścieżki po cztery drużyny. Z każdej ścieżki tylko jedna reprezentacja uzyska przepustkę na mundial. Czekają nas wielkie emocje.

Ukraińcy zdają sobie sprawę, że faworytem ich grupy jest Francja, stąd realna jest walka w barażach o udział na najważniejszej piłkarskiej imprezie.

