Media: Wielki powrót do Ekstraklasy! Szykuje się prawdziwy hit

W 2020 roku Jóźwiak zamienił Lecha Poznań na angielskie Derby County, które zaoferowało za niego 4,3 mln euro. W pierwszym sezonie Polak ledwo utrzymał się z nowym klubem w Championship. W kolejnym ta sztuka się nie udała, a piłkarz został sprzedany za Ocean do Charlotte, gdzie spędził następne dwa lata. Ostatni sezon upłynął mu w występującej na poziomie LaLiga2 Granadzie. Tam w 20 spotkaniach grający na lewym napadzie Jóźwiak zaliczył jedną asystę.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Powrót do Ekstraklasy? Ten klub chętnie by go odbudował

Spoglądając na losy Jóźwiaka po wyjeździe z kraju, trudno uznać jego zagraniczną przygodę za udaną. Być może dlatego 22-krotny reprezentant Polski nie wzbudzał zainteresowania na zachodzie. Co nie znaczy, że nie miał go w ogóle, gdyż otrzymywał sporo zapytań od klubów z Ekstraklasy. Temat jego pozyskania sondowały m.in. Legia Warszawa czy Górnik Zabrze. Na liście chętnych znajdowała się także Jagiellonia Białystok. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, to właśnie klub z Podlasia okazał się najkonkretniejszy.

"Według naszych informacji temat gry w Jagiellonii znowu stał się realny. Adrian Siemieniec chętnie podjąłby się odbudowy zawodnika. Jeśli więc w kolejnych dniach Jóźwiak nie dostanie lepszej propozycji, szykuje nam się ciekawy powrót do Ekstraklasy" - napisał dziennikarz Meczyków.

Wychowanek Lecha Poznań ma 27 lat, a w Ekstraklasie występował w barwach swojego macierzystego klubu. Ogólnie rozegrał dla niego 123 spotkania, w których zdobył po 17 bramek i asyst. Wraz z "Kolejorzem" cieszył się ze zdobycia Superpucharu Polski w sezonie 2016/2017, w którym Lech pokonał Legię Warszawa 4:1. Jóźwiak zagrał w tamtym meczu 13 minut.

Polak być może nie imponuje liczbami, a w 2025 roku spędził na murawie raptem 140 minut, ale Adrian Siemieniec uchodzi w polskiej lidze za jednego z trenerów, którzy potrafią przywracać zawodników do dobrej formy. Być może więc na przeprowadzce Jóźwiaka do Białegostoku skorzystałyby obie strony.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU