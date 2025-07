Kolejny hitowy transfer Lecha?! Wykładają miliony

Po zdobyciu mistrzostwa Polski Lech Poznań jest w dosyć komfortowej sytuacji. Zespół Nielsa Frederiksena zaczyna sezon 13 lipca od meczu o Superpuchar Polski z Legią Warszawa. Kilka dni później Lech zagra w pierwszej kolejce Ekstraklasy z Cracovią. W dniach 22-23 lipca odbędzie się pierwszy mecz w drugiej rundzie el. Ligi Mistrzów, gdzie Lech zagra z lepszym z pary KF Egnatia / Breidablik. Na razie w lepszej pozycji jest Egnatia, która wygrała 1:0 u siebie. Lech cały czas pracuje nad wzmocnieniami, o czym wskazują kolejne doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Salamon marzy o lidze Mistrzów! Lech Poznań musi się wzmocnić

To będzie kolejny transfer Lecha Poznań? Milion euro dla Arisu Limassol

Szwedzkie portale, takie jak aftonbladet.se i fotbollskanalen.se zgodnie informują, że nowym piłkarzem Lecha Poznań ma zostać Leo Bengtsson z Arisu Limassol. Kluby dogadały się już co do kwoty transferu. Mowa o 12 mln koron szwedzkich, czyli o około milionie euro. Teraz pozostało się dogadać Lechowi z Bengtssonem. W tych artykułach Lech jest określany "polskim gigantem". Kontrakt Bengtssona z Arisem wygasa w maju 2027 r.

W ten sposób Lech odpowiada na kontuzję Daniela Hakansa podczas przygotowań do nowego sezonu. Reprezentant Finlandii wypadł z gry na niewiele ponad miesiąc, co potwierdził już Niels Frederiksen.

Przez większość swoje kariery Bengtsson grał w Szwecji, m.in. w Hammarby IF (2015-2020), Gefle (2018), IK Frej Taeby (2019) i Hacken (2020-2022). Bengtsson trafił do Arisu Limassol latem 2022 r. za nieokreśloną kwotę odstępnego. W tym czasie zagrał 115 meczów dla Arisu, w których strzelił 22 gole i zanotował 16 asyst.

Jeżeli transfer Bengtssona dojdzie do skutku, to będzie on piątym szwedzkim piłkarzem w Lechu Poznań, po Alexie Douglasie, Eliasie Anderssonie, Mikaelu Ishaku i Patriku Walemarku.

Ofensywa transferowa Lecha Poznań. Reprezentant Polski trafi w tym tygodniu do Lecha

Do tej pory Lech Poznań sprowadził Mateusza Skrzypczaka z Jagiellonii Białystok (wpłacając klauzulę w wysokości 900 tys. euro), a także podpisał Roberta Gumnego na dwa najbliższe sezony. Na tym nie koniec. Portal meczyki.pl podawał, że w tym tygodniu do Lecha ma trafić Arkadiusz Reca, który przez trzy ostatnie sezony był związany ze Spezią Calcio. Reca to 15-krotny reprezentant Polski. Pojawiają się też plotki o Tomaszu Pieńce z Zagłębia Lubin.

Zobacz też: Oto co robiła matka Szczęsnego, gdy ten przedłużył kontrakt z Barceloną

A co w przypadku transferów wychodzących? Lech chce się pozbyć Eliasa Anderssona, a Filip Szymczak cieszy się zainteresowaniem u klubów zagranicznych.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Lecha Poznań w europejskich pucharach w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.