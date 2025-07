Oto pierwszy finalista KMŚ. Cudowne gole gwiazdora. Nawet się nie cieszył

Piłkarze Chelsea zostali pierwszymi finalistami Klubowych Mistrzostw Świata rozgrywanych po raz pierwszy w historii w Stanach Zjednoczonych. Angielski zespół w półfinale pokonał Fluminense 2:0 (1:0). To druga z rzędu wygrana Chelsea w fazie pucharowej KMŚ przeciwko kubowi z Brazylii. W ćwierćfinale londyńczycy wyeliminowali Palmeiras, wygrywając 2:1 (1:0).

Chelsea w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Cudowne gole nowego gwiazdora. Nie cieszył się

Oba gole dla Chelsea w starciu z Fluminense zdobył Joao Pedro. Po obu trafieniach 23-letni Brazylijczyk nie okazywał radości. To efekt tego, że Joao Pedro był zawodnikiem Fluminense i z szacunku dla klubu, nie pokazał żadnej cieszynki. Do brazylijskiego klubu napastnik dołączył, gdy miał 9 lat i grał tam do 2019 roku.

Obie bramki Joao Pedro były wyjątkowej urody. Najpierw Brazylijczyk przyjął odbitą piłkę przez rywali na 18 metrze i precyzyjnie uderzył w długi róg. Bramkarz Fabio wyciągnął się jak struna, ale nie był w stanie sięgnąć piłki.

Drugiego gola Brazylijczyk zdobył w drugiej połowie. W 56 minucie Chelsea miała kontrę, którą Joao Pedro sfinalizował atomowym strzałem pod poprzeczkę z dwunastu metrów. Bramkarz Fabio nie miał praktycznie żadnych szans na interwencję i praktycznie nie drgnął.

Joao Pedro trafił do Chelsea przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. To jego drugi mecz dla tego klubu i dwa pierwsze trafienia.

Brazylijczyk w dwóch poprzednich sezonach występował w Brighton. W sumie dla tego klubu zagrał 70 razy, zdobył 30 bramek i miał 10 asyst.

Chelsea w finale Klubowych Mistrzostw Świata zmierzy się ze zwycięzcą starcia: Real Madryt - PSG. Początek tego meczu w środę o godz. 21.