Oto co trener Szwedek powiedział o Pajor po meczu Polska - Szwecja

Reprezentacja Szwecji jest już pewna awansu do fazy pucharowej Euro 2025. To dzięki wygranej 3:0 nad Polską, która też wyeliminowała zespół Niny Patalon z turnieju. Co sprawiło, że Szwecji udało się tak wysoko wygrać z Biało-Czerwonymi? - Strzeliliśmy kilka goli i stworzyliśmy kilka okazji. To był świetny występ - komentuje Peter Gerhardsson, trener Szwecji.