Hiszpanie ogłaszają: oto nowa rola Szczęsnego w Barcelonie. Tak go nazwali

W sierpniu 2024 roku Szczęsny niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery. Poważna kontuzja Marca-Andre Ter Stegena kilka miesięcy później sprawiła jednak, że Duma Katalonii zaczęła szukać nowego bramkarza i szybko odezwała się do byłego gracza Juventusu. Polak wrócił do gry i prezentował się na tyle dobrze, że Barca nie miała zamiaru się go pozbywać. Stało się jasne, że prędzej czy później przedłuży z nią kontrakt.

Wojciech Szczęsny - tak będzie wyglądać jego przyszłość w Barcelonie?

7 lipca wreszcie otrzymaliśmy oczekiwaną wiadomość. Szczęsny oficjalnie złożył podpis na nowej umowie z FC Barceloną. Tym samym stało się pewne, że mistrz Hiszpanii w sezonie 2024/2025 będzie miał w składzie przynajmniej dwóch bramkarzy - niedawno pozyskanego Joana Garcię oraz właśnie Polaka. Wciąż nie wiadomo natomiast, co z przyszłością Inakiego Peny oraz Marca-Andre Ter Stegena.

Mundo Deportivo jest już jednak pewne, że numerem jeden w bramce Barcy będzie 24-latek, który dopiero co grał w Espanyalou, a dwójką właśnie Szczęsny. Hiszpańska gazeta chwali Polaka za to, jak w krótkim czasie odnalazł się w zespole Hansiego Flicka:

"Polski bramkarz, który podpisał kontrakt do 2027 roku, zostanie w Barcelonie i ma być zmiennikiem Joana Garcii. Dzięki dobrym występom i naturalnej charyzmie wypracował sobie miejsce w składzie. Kibic Barcy mieli w głowie jego dobre występy i zyskali sympatię do jego postaci, która zaczęła odgrywać ważną rolę w szatni Barçy. Wspierał najmłodszych, wspierał swojego rodaka Lewandowskiego i był bohaterem luźnych, czasem komicznych chwil z kolegami z drużyny." - czytamy na Mundo Deportivo.

Co jednak ciekawe, Hiszpanie twierdzą, że w koncepcji Flicka oraz klubu Garcia oraz Szczęsny mogą stworzyć pewnego rodzaju duet. "Teraz, wraz z przedłużeniem kontraktu, oczekuje się, że Szczęsny wejdzie w bardziej drugorzędną rolę. Polak może być postacią o wielkiej wartości dla Garcii, korepetytorem w jego pierwszych krokach jako gracza Barçy" - ogłasza Mundo Deportivo.

Zanim Wojciech Szczęsny trafił do FC Barcelony, był zawodnikiem Arsenalu, Juventusu, Brentford oraz AS Romy. Ma za sobą też długą karierę w reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi rozegrał 84 mecze.