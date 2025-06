Legia planuje wielką rewolucję. Prezes ogłasza: Ostatni sezon

Kibice Legii Warszawa ze zniecierpliwieniem wyczekiwali na konferencję prasową w poniedziałkowy poranek 16 czerwca. Jej głównym tematem było oficjalne przedstawienie nowego trenera, którym został były selekcjoner reprezentacji Rumunii Edward Iordanescu. Szkoleniowiec od razy zapowiedział walkę o najwyższe cele, a także wyjaśnił, jak będzie tego lata wyglądać kwestia transferów w Legii. Oprócz niego na konferencji pojawili się również dyrektor sportowy Michał Żewłakow i wiceprezes Marcin Herra.

Legia rezygnuje z karnetów na sezon!

Żewłakow wyjaśnił dokładnie kwestie kontraktowe Artura Jędrzejczyka i Mateusza Szczepaniaka, a także, dlaczego nie doszło do podpisania nowej umowy z Goncalo Feio (Portugalczyk chciał mieć wpływ na rzeczy, na które klub wolał, żeby go jednak nie miał). Za to wiceprezes Legii ogłosił rewolucyjną wręcz zmianę jeśli chodzi o bilety i karnety na mecze warszawskiego klubu. Mianowicie sezon 2025/26 będzie ostatnim, na który będzie można zakupić karnet. Dostępna stanie się za to inna opcja, która umożliwi kibicom zakup czegoś na wzór karnetu, ale przez cały rok, nie tylko czerwcu/lipcu.

Wiceprezes tłumaczy zmiany. Będzie alternatywa

- W środę 18 czerwca będzie nasza propozycja dotycząca kibicowania w przyszłym sezonie, a ofertę sprzedaży karnetów na nowy sezon uruchomimy w ostatnim tygodniu czerwca. Będzie to ostatni sezon karnetów w Legii Warszawa i będzie to też sezon, w którym będziemy mieli mniej karnetów dostępnych niż w poprzednich. Zapraszamy oczywiście kibiców do ich zakupu. Jeżeli jednak nie mają ochoty i wolą poczekać na rezultaty, to będziemy rozwijali nowy element. Mamy już subskrypcję na mecz, ale wprowadzimy też subskrypcję roczną. Będzie można dołączyć do nas w listopadzie, grudniu, w styczniu - powiedział Herra.

Sam system subskrypcji istnieje w Legii od 2023 roku. Warszawianie zainaugurują ligowy sezon w niedzielę 20 lipca o 20:15 domowym meczem z Piastem Gliwice. Wcześniej jednak, a konkretnie 10 i 17 lipca rozegrają mecze pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Rywal nie jest jeszcze znany.