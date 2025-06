Ależ transfer w Ekstraklasie! Legia oddaje go rywalowi za wielką kasę

Już nieco ponad miesiąc został do rozpoczęcia nowego sezonu ekstraklasy. Kluby przygotowują się do rozgrywek, a Widzew Łódź jest jednym z najaktywniejszych graczy na rynku transferowym. Łodzianie zaprezentowali nowego zawodnika. To były zawodnik Legii Warszawa, za którego - według medialnych doniesień - zapłacili kilkaset tysięcy euro.