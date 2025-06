Żewłakow wyłożył karty na stół ws. Feio. To dlatego nie ma go w Legii

Jednym z tematów poruszonych na konferencji przed nowym sezonem była przyszłość Artura Jędrzejczyka oraz młodego Mateusza Szczepaniaka. Ich kontrakty miały wygasnąć wraz z końcem czerwca. O ile w przypadku doświadczonego obrońcy sytuacja okazała się prosta (umowa została przedłużona na kolejny rok), tak młody napastnik to już co innego. Jego umowa przedłużyłaby się sama jeszcze w minionym sezonie. Warunkiem było rozegranie odpowiedniej liczby minut. Jej osiągnięcie było możliwe w ostatnim meczu poprzednich rozgrywek ze Stalą Mielec. Jednak tutaj, jak się okazuje, Michała Żewłakowa i wiele osób z Legii bardzo zawiódł były trener Goncalo Feio.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański potwierdza zainteresowanie Legii Warszawa! "Rozmawiałem z Michałem"

Wystarczyło 35 minut w meczu o nic. Dla Feio to było za dużo

- Jeśli chodzi o Mateusza Szczepaniaka, sprawa nie jest do końca wyjaśniona. Tak naprawdę jego kontrakt miał się przedłużyć w tym ostatnim meczu, gdy warunkiem było, żeby zagrał 35 minut, czy od początku, czy w drugiej połowie. Powiem szczerze, że to była jedyna rzeczy, która mnie zasmuciła w zachowaniu trenera Goncalo Feio. Rozmawialiśmy z nim przed meczem i nic nie wskazywało na to, że tej zmiany nie zrobi. Sytuacja nie jest łatwa, ale też nie stracona. Jestem cały czas w kontakcie z piłkarzem i menedżerem, a nawet z tatą Mateusza - powiedział Żewłakow.

Legia chciała dalej współpracować. Wymagania były za duże

Mimo to klub był gotów kontynuować współpracę z Portugalczykiem. Zaoferował mu nową umowę, ale jak wiadomo, do podpisania kontraktu nie doszło. Sam Żewłakow stwierdził, że chciał dalej pracować z Feio. Pojawiły się jednak warunki, których nie sposób było zaakceptować.

- Ja jestem osobą, która walczyła o trenera i była sprzymierzeńcem tego, by przedłużył kontrakt. Do pewnego momentu wszystko układało się tak, jak należy. Trener dostał propozycję, jeśli chodzi o finanse, nie było problemu. Natomiast pewna sfera wpływu trenera na pewne rzeczy w klubie czy pewne obszary działalności były tą rzeczą, która mogła spowodować, że cała atmosfera pracy dla trenera byłaby ciężka. Lub dla klubu, by sprostać jego wymaganiom - powiedział dyrektor sportowy Legii.