Śląsk spada z hukiem z Ekstraklasy. Wskazali winnego. "Uzależnił klub"

Śląsk Wrocław przez cały sezon bardzo zawodził i walczył o utrzymanie w ekstraklasie. W ostatnich tygodniach drużyna odniosła kilka zwycięstw i kibice wciąż mieli nadzieję na pozostanie w elicie. Rzeczywistość brutalnie to jednak zweryfikowała. W piątek ekipa z Wrocławia przegrała 0:2 z Górnikiem Zabrze, co prawdopodobnie pogrzebało jej szanse na utrzymanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Manchesterze United: To jest chyba przeklęty klub

Śląsk o krok od I ligi. Dziennikarze znaleźli winnego

Na dwie kolejki przed końcem Śląsk znajduje się w strefie spadkowej i do bezpiecznej pozycji traci pięć punktów. Ponadto ma mecz rozegrany więcej niż znajdujące się nad nim Zagłębie Lubin i Lechia Gdańsk. Oznacza to, że ekipa z Wrocławia jest już o krok od spadku do I ligi. Klub od kilku sezonów (nie licząc rozgrywek 2023/2024, gdy był wicemistrzem) ledwo utrzymywał się w elicie. Za to, w jakiej sytuacji znalazł się Śląsk, dziennikarze obwiniają prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

"Panie prezydencie, misja nieudana. Pana decyzje doprowadziły do tego, gdzie dzisiaj jest Śląsk. Dokonał pan złych wyborów, zaufał pan nie tym ludziom. W czterech z ostatnich trzech sezonów Śląsk walczył o utrzymanie. Nie uczył się pan na błędach, zachłysnął się pan wicemistrzostwem. Dla pana najważniejsze było wygranie wyborów, dlatego prezesem został spec od komunikacji, który znakomicie ocieplił wizerunek. Po wyborach wszystko siadło. Przypadek?" - napisał Krzysztof Banasik ze Śląsk.net, który skrytykował również piłkarzy.

"Śląsk Wrocław spadnie z ligi. Z czterech ostatnich sezonów trzy były walką, cierpieniem, katastrofą na i poza boiskiem. Zawiedli działacze, trenerzy i piłkarze. Ale temu przygląda się i nad tym panuje Jacek Sutryk. Uzależnił klub od swojej kliki, od spaczonych rządów miasta" - dodał Michał Zachodny.

"Piszę to z bólem serca, ale Śląsk się doigrał. To już nie pierwszy taki sezon, w którym wrocławianie walczą o utrzymanie. Tym razem oszukanie przeznaczenia graniczy z cudem. Właściciel klubu (tzn. miasto, czyli prezydent Sutryk) niczego się nie nauczył. Tego można było uniknąć" - stwierdził Marcin Sapuń ze Śląsk.net.

W ostatnich dwóch kolejkach Śląsk Wrocław zmierzy się z Jagiellonią Białystok (16 maja) i Puszczą Niepołomice (24 maja).