Wciąż wrze po tym, co zrobił Marciniak. "Musi nad tym popracować"

Inter Mediolan po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonał FC Barcelonę 4:3 i awansował do finału Ligi Mistrzów. Decydujący gol padł dopiero w dogrywce. Po meczu bardzo wiele mówi się o Szymonie Marciniaku, który zdaniem hiszpańskich mediów popełnił wiele błędów. "Marciniak był zdeterminowany, by zakończyć marzenie o bohaterskiej Barcelonie. Fatalny występ polskiego arbitra" - pisali dziennikarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Goncalo Feio zostanie w Legii Warszawa? Żelazny: Nie powinien w ogóle pracować w Legii

Szwajcarski sędzia staje po stronie Marciniaka. "Nie zgadzam się"

Niezadowolony z pracy polskiego arbitra był również Hansi Flick. - Nie chcę za dużo mówić o sędziach, ale każda decyzja 50/50 była dla Interu. Niektóre decyzje sędziego były niesprawiedliwe i nie po naszej myśli - grzmiał po meczu. W obronie polskiego Marciniaka stanął były szwajcarski sędzia Urs Meier, który przeanalizował kontrowersyjne sytuacje. Najpierw wypowiedział się o rzucie karnym dla Interu po faulu na Lautaro Martinezie.

- Po zachowaniu piłki można by powiedzieć, że była to prawidłowa interwencja, ale kamera za bramką dostarczyła więcej szczegółów. Można zobaczyć, że Martinez ustawił nogę we właściwej pozycji i że Cubarsi najpierw trafił w niego. Jest to zatem rzut karny - powiedział w rozmowie z niemiecką stacją RAN. Następnie poruszył temat anulowania rzutu karnego dla FC Barcelony. Po faulu Mkhitarjana na Yamalu Marciniak skonsultował się z wozem VAR i zmienił decyzję, wskazując na rzut wolny.

- Faul miał miejsce tuż za polem karnym. Marciniak podjął dobrą decyzję. Prawdopodobnie postąpiłbym tak samo. Nawet chwaliłem Polaka w szwajcarskiej telewizji - dodał. Meier stwierdził jednak, że Marciniak popełnił jeden błąd. Chodzi o sytuację z dogrywki, gdy zbyt wcześnie zakończył pierwszą połowę. - Było to niefortunne. Musi nad tym popracować, ponieważ nie było to słuszne - powiedział. Na koniec odniósł się do wspomnianych słów Flicka.

- Takie odczucia miał w tamtym momencie. Teraz, po zobaczeniu powtórek, pewnie by się tak nie wypowiedział. To był wynik rozczarowania. Ja nie zgadzam się z jego słowami - skwitował.