Flick podjął ważną decyzję przed El Clasico. "Nie wystąpi"

FC Barcelona nie zdobędzie poczwórnej korony. We wtorkowy wieczór uległa 3:4 Interowi Mediolan w rewanżu Ligi Mistrzów i odpadła z dalszej rywalizacji. Nie ma jednak dużo czasu na odpoczynek, bo już w niedzielę rozegra jeden z najważniejszych meczów tego sezonu - ligowe El Clasico. Media informowały, że wielu zawodników jest mocno przemęczonych i możliwe, że Hansi Flick będzie musiał dokonać roszad. Wydawało się, że może dać szansę gry mniej oczywistym zawodnikom. Teraz hiszpańscy dziennikarze donieśli, kto na pewno nie zagra z Realem Madryt.

Media: Flick zadecydował. Marc Casado nie wystąpi w starciu z Realem Madryt. Niepokojące doniesienia

"Trener podjął kluczową decyzją przed El Clasico" - pisała na wstępie redakcja que.es. Okazuje się, że Niemiec wykreślił z planów jednego piłkarza. O kim konkretnie mowa? "Flick się nie waha. (...) Marc Casado nie wystąpi w starciu z madrycką ekipą. Przed Barceloną najważniejsze spotkanie sezonu ligowego, dlatego też Niemiec zaczął kreślić strategię i nie ma w niej miejsca dla Hiszpana. Casado wrócił już do sprawności fizycznej po kontuzji, ale jego nazwisko nie pojawia się w najbliższych planach Flicka" - czytamy.

I jak zauważają dziennikarze, to sytuacja, której jeszcze kilka tygodni temu nikt się nie spodziewał. W końcu szkoleniowiec regularnie stawiał na Hiszpana, ale w połowie marca zawodnikowi przydarzyła się paskudna kontuzja - częściowe zerwanie więzadła pobocznego w prawym kolanie. I choć teraz powrócił do zdrowia, to jak na razie Flick nie widzi dla niego miejsca w drużynie. "Jego wykluczenie jest jasnym sygnałem, że trener stracił do niego zaufanie" - podkreśliła redakcja.

Marc Casado wystąpił w 36 meczach tego sezonu, zdobywając bramkę i sześć asyst. Od czasu urazu Flick nie pozwolił mu ani razu wejść na boisko. O tym, czy podobnie będzie podczas El Clasico, i czy doniesienia mediów się potwierdzą, przekonamy się już w niedzielę. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 16:15. To już czwarte El Clasico w tym sezonie - trzy poprzednie zakończyły się zwycięstwem Barcelony.

Co z Robertem Lewandowskim?

Czy w tym spotkaniu wystąpi Robert Lewandowski? Polak dochodzi do siebie po urazie, ale zdaniem dziennikarzy, może wejść na murawę od pierwszych minut. "W ataku wybór między Lewandowskim a Ferranem Torresem pozostaje otwarty" - pisali. Podobne zdanie wyraziła redakcja "Mundo Deportivo". Najpewniej w wyjściowym składzie pojawi się inny Polak - Wojciech Szczęsny. Już kilka dni temu Flick zapowiadał, że właśnie ten bramkarz wystąpi w El Clasico.