Były piłkarz Legii wpakował rodziców w potworne kłopoty. Mogą stracić dorobek życia

Adam Hlousek znany jest polskim kibicom z występów w Legii Warszawa (2016-2019) i Temalice Bruk-Bet Nieciecza (sezon 2021/22). Z warszawskim klubem trzykrotnie świętował mistrzostwo Polski i dwa razy wygrywał Puchar Polski. W lutym 2022 roku odszedł z Termaliki do Fastavu Zlin po spadku z Ekstraklasy i miał spokojnie kontynuować piłkarską karierę. 27 lutego 2023 roku media ujawniły, że piłkarz ma wielkie długi, których nie może spłacić i musiał złożyć wniosek o upadłość w sądzie w czeskim Hradec Kralove. Okazuje się, że wpakował w kłopoty nie tylko siebie.

Rodzice Adama Hlouska mogą stracić wszystko przez długi syna

Czeski dziennik poinformował, że Adam Hlousek wcale nie miał zamiaru przyznać się do długów przed najbliższymi. Musiał to jednak zrobić, ponieważ jego dom rodzinny w Semily w północnych Czechach został wystawiony na licytację komorniczą. Niczego nieświadomi matka i ojciec piłkarza w kwietniu 2022 roku zostali odwiedzeni przez biegłych, którzy wycenili nieruchomość wraz z działką. Hlousek miał zbagatelizować sytuację i jeszcze wtedy nie powiedział rodzicom o prawdziwych przyczynach tej sytuacji.

Zebrał się na wyjawienie całej prawdy dopiero wtedy, kiedy nad domem rodzinnym wisiało już widmo licytacji. Dwa dni przed nią miał złożyć do sądu wniosek o umorzenie długów, który wstrzymał egzekucję komorniczą. "W trakcie postępowania pojawiła się przeszkoda proceduralna w przeprowadzeniu licytacji" - miał napisać sąd w oświadczeniu 22 lutego. Nie oznacza to jednak, że dom nie zostanie wylicytowany w późniejszym terminie. Wszystko po to, by z kwoty uzyskanej ze sprzedaży, spłacić część zobowiązań piłkarza wobec wierzycieli.

Adam Hlousek ma zobowiązania wobec Urzędu skarbowego, ZUS-u i kilku banków w Polsce. Ponadto na liście wierzycieli znajdują się również byli klubowi koledzy. Hlousek jest winien pieniądze zawodnikowi Sparty Praga Ondrejowi Celustce (1,5 mln zł), Kasprowi Hamalainenowi (ex Legia, 224 tys. euro, ok. 1,05 mln zł), Tomasowi Necidowi (ex Legia, 66 tys. zł) oraz Michalowi Bezpalecowi (ex Termalica, 9 tys. zł). Długi piłkarza wyliczono na razie na 20 milionów koron czeskich, czyli około 4 miliony złotych. "Blesk" informuje, że cała kwota zostanie ujawniona po dostarczeniu przez piłkarza dokumentów do wniosku o upadłość.