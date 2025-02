Wyszło na jaw, co zrobiła Lechia Gdańsk. Klasy nie kupisz

W ostatnich tygodniach wiele działo się wokół Lechii Gdańsk. A konkretnie wokół jej licencji na grę w ekstraklasie. Ta była bowiem zawieszana i warunkowo odwieszana w związku z finansowymi zaległościami klubu.

W grudniu licencja została zawieszona, a niedługo później odwieszona tak, by Lechia mogła wznowić rozgrywki w ekstraklasie w 2025 r. Już po tym wokół klubu ponownie zrobiło się gorąco po tym, jak okazało się, że Lechia nie wywiązała się ze zobowiązań dotyczących płatności za transfer Tomasza Wójtowicza z Ruchu Chorzów.

W tej sytuacji na ratunek przyszła ekstraklasa, która w imieniu Lechii zapłaciła pieniące pierwszoligowcowi. Należność zostanie potrącona z premii należnej Lechii za wynik w tym sezonie ligowym. Ale to nie wszystkie problemy gdańskiego klubu.

Lechia zalega 100 tys. złotych byłemu asystentowi Grabowskiego

O jego zaległościach w programie "Ekstraklasa po godzinach" w stacji Canal+Sport opowiedział Rafał Rajzer, który znajdował się w sztabie szkoleniowym poprzedniego trenera Lechii Szymona Grabowskiego. Jak ujawnił Rajzer, Lechia zalega mu ponad 100 tys. złotych.

- Po tym jak licencja Lechii była zawieszona, liczyłem, że odzyskam swoje pieniądze, ale tak się nie stało. Czekam na następną komisję licencyjną - powiedział Rajzer.

- To kwota ponad stu tysięcy złotych. Jednak jaka by nie była, to ja swoją pracę wykonałem właściwie. Celem był awans do Ekstraklasy i to zrealizowaliśmy. Bronię się tym wszystkim i nie po mojej stronie jest problem. Takich podmiotów jak ja jest więcej. Nie powinno się tak traktować nikogo - dodał.

Portal weszlo.com wyjaśnia, dlaczego Rajzer może poczekać na należne mu pieniądze. "Dlaczego Komisja Licencyjna pozwala na to, by klub z długami wobec swoich pracowników otrzymał zgodę na grę w Ekstraklasie? Lechia znalazła bowiem lukę w przepisach. Objęci ochroną licencyjną są wszyscy profesjonalni piłkarze, zarząd, prezes, dyrektor zarządzający, trener pierwszego zespołu, jego asystent, trener bramkarzy, lekarz i fizjoterapeuta. Rajzer, a także inni szkoleniowcy w sztabie Grabowskiego nie należą do tego grona" - czytamy.

- Podręcznik licencyjny na to pozwala. Nie wszystkie osoby ze sztabu są chronione w ten sposób. Mowa tu o trenerze przygotowania fizycznego Dominiku Milewskim. Chodzi o okres od czerwca od sierpnia, a mamy luty. Ostatnia pensja wpłynęła w czerwcu. Od tego momentu nie dostaliśmy żadnych pieniędzy z klubu - podsumował Rajzer.