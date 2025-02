Stało się. Legia ogłosiła hitowy transfer

Od początku okienka transferowego mówiło się, że Legia Warszawa szuka napastnika. Jednak do tej pory żaden zawodnik grający na tej pozycji, póki co nie trafił do stolicy Polski. Teraz Wojskowi poinformowali oficjalnie o ściągnięciu kolejnego zawodnika, który grał już w Ekstraklasie.

4 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl