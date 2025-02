Portugalczycy odpalili bombę! Oto kogo sprowadza Legia

Gabriel Kobylak od listopada jest numerem jeden w bramce stołecznej drużyny - na ławce rezerwowych usiadł grający wcześniej Kacper Tobiasz. Obaj bramkarze Legii nie są w tym sezonie pewnymi punktami swojej drużyny. Kobylak udowodnił to nawet w ostatnim meczu z Koroną (1:1), gdy bramka dla gości padła po jego złym zagraniu do Rafała Augustyniaka.

Legia sprowadzi nowego bramkarza? To byłby prawdziwy hit

Ta sytuacja najwyraźniej sprawiła, że rządzący Legią doszli do wniosku, że potrzebują lepszego golkipera, jeżeli ich klub ma w tym sezonie powalczyć o mistrzostwo Polski - obecnie strata stołecznej drużyny do pierwszego Lecha wynosi już osiem punktów. I wygląda na to, że Legia może dokonać ruchu, o którym będzie mówiło się w całej Polsce.

Portugalski "Record" podał, że Legia rozmawia ze Sportingiem Lizbona o wypożyczeniu Vladana Kovacevicia. Bośniacki bramkarz odszedł latem z Rakowa Częstochowa za niecałe pięć milionów euro. W Portugalii mu nie poszło i zagrał kilka spotkań głównie na początku sezonu. Kovacević w Rakowie był najlepszym bramkarzem ligi. Legia ma zagwarantować sobie klauzulę wykupu.

Dodatkowe informacje przekazał na Twitterze dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

"Temat nie jest jeszcze zamknięty, ale bardzo prawdopodobny. Trwają negocjacje kontraktu. Sprawy powinny potoczyć się szybko. Legia od kilku dni szuka nowego golkipera" - napisał. W komentarzach do wpisu dodał, że Legia szuka bramkarza dopiero od niedzieli - czyli właśnie od słabego występu Kobylaka w meczu z Koroną Kielce.

Aktualizacja 16:25: Negocjacje Legii ze Sportingiem długo nie trwały. Według Tomasza Włodarczyka Legia już doszła do porozumienia z bramkarzem. "Vladan Kovacević zostanie zawodnikiem Legii Warszawa! Jest porozumienie. Bramkarz ma być jutro w Warszawie" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Kolejny mecz Legia zagra już w sobotę 8 lutego o godzinie 20:15. Rywalem stołecznej drużyny będzie Piast Gliwice, który w ostatniej kolejce nie miał większych problemów z walczącym o utrzymanie Śląskiem Wrocław (3:1). Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.