Oficjalnie. Legia naprawdę to zrobiła. Transferowy rekord Ekstraklasy!

"Zimowe okienko transferowe było dla Legii czasem, by naprawić popełnione jesienią błędy. Jednak tak samo jak rok temu klub skompromitował się na kilku polach i już na przełomie stycznia i lutego pozbawił większości kibiców nadziei na upragniony sukces" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl o zimowym okienku transferowym w wykonaniu Legii Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o szatni Legii Warszawa: Jak nie miałeś wielkich jaj, to miękłeś

Legia Warszawa wykupiła Rubena Vinagre. Magiczna bariera zostanie przebita

Stołeczny klub ciągle nie sprowadził napastnika, co mocno irytuje kibiców. Na osłodę całej sytuacji działacze Legii zdecydowali się na wykupienie Rubena Vinagre ze Sportingu. Portugalczyk to jedna z najjaśniejszych postaci w drużynie Goncalo Feio i zanotował 9 asyst w 28 występach. Był jednak tylko wypożyczony ze Sportingu. Teraz to się zmieniło!

"Legia Warszawa skorzystała z opcji transferu definitywnego Rubena Vinagre ze Sportingu CP. Jeden z najlepszych zawodników PKO Bank Polski Ekstraklasy w rundzie jesiennej związał się z klubem kontraktem obowiązującym do czerwca 2028 roku" - czytamy w komunikacie.

- Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ czuję się świetnie od momentu, kiedy dołączyłem do Legii. Zarząd jest pewny moich umiejętności i tego, co dotychczas pokazałem. Chcę dać Legii jeszcze więcej – to dopiero początek. Uwielbiam presję. Myślę, że dlatego tak dobrze tu pasuję – wśród kibiców, zarządu i pracowników. Walczymy o wszystko i ja też będę robić wszystko, żeby pomóc moim kolegom z drużyny i całemu klubowi osiągnąć nasze cele - powiedział Vinagre.

Sebastian Staszewski poinformował, że Legia za wykup Vinagre zapłaci 2,3 miliona euro. "To oznacza nowy rekord transferowy Ekstraklasy. [...] Drużyna z naszej ligi w końcu przebije barierę 2 mln euro" - przekazał dziennikarz.

Dotychczasowy rekord ligi należał do Lecha Poznań, który przed kilkoma dniami wykupił Patrika Walemarka z Feyenoordu Rotterdamu za 1,8 mln euro.

Zobacz też: "Nie wyobrażam sobie gry w Legii. Zrobili mi coś, czego nigdy nie zapomnę"

W kolejnym meczu Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. To spotkanie odbędzie się w sobotę 8 lutego o godz. 20:15. Obecnie stołeczny klub zajmuje czwarte miejsce w tabeli i traci osiem punktów do pierwszego Lecha Poznań.