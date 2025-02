"Nie wyobrażam sobie gry w Legii. Zrobili mi coś, czego nigdy nie zapomnę"

Wiktor Nowak już od dawna udowadnia swój talent w barwach Znicza Pruszków, do którego trafił w 2019, kiedy pożegnała się z nim akademia Legii Warszawa. Młody piłkarz był wówczas na zakręcie i trafił do Znicza Pruszków - najpierw do zespołu U19, a później do klubowych rezerw. U trenera Mariusza Misiury stał się ważną postacią, a obecnie przerasta I ligę i lada moment będzie miał klub w ekstraklasie.

Odrzucili go w Legii Warszawa. Teraz trafi do ekstraklasy. "Zrobili mi coś, czego nigdy nie zapomnę"

Od miesięcy Nowaka łączono z transferem do ekstraklasy, a zainteresowany sprowadzeniem go miał być Raków Częstochowa. Sam piłkarz w wywiadzie dla TVP Sport przyznał, że nie trafi do zespołu Marka Papszuna, ale nie zdradził, gdzie zagra w kolejnym sezonie. Z ustaleń mediów wynika, że jego nowym klubem będzie Górnik Zabrze.

Wiele wskazuje więc na to, że Legia przegapiła wielki talent, który będzie rywalizował z przeciwko niej już w kolejnych rozgrywkach. 20-latek przypomniał moment, kiedy pożegnano go w Warszawie. - Kiedy usłyszałem w akademii Legii, że nie jest zainteresowana dalszą współpracą ze mną, było to dla mnie ogromnym ciosem. Poszedłem tam jako młody chłopak z małej miejscowości. Stawiałem pierwsze poważniejsze kroki w piłce. Każdy marzy wtedy o debiucie w pierwszej drużynie. Mnie podziękowano i siłą rzeczy marzenia szybko legły w gruzach - stwierdził Nowak.

Młodzieżowy reprezentant Polski zdradził też, że właściwie nie zna powodów, dlaczego Legia nie chciała kontynuować z nim współpracy. - Nigdy tego nie usłyszałem. Po prostu powiedziano mi, że współpraca dobiega końca, a gdy zapytałem o powód, to usłyszałem, że go nie ma - przyznał defensywny pomocnik. Z jego rocznika niewielu zawodników Legii przebiło się do seniorskiej piłki. - No więc zrobiłem Legii małego psikusa - zażartował dalej piłkarz Znicza.

A czy Nowak chciałby kiedyś wrócić do klubu z Warszawy? - Na dziś nie wyobrażam sobie gry w Legii Warszawa. Zrobili mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Teraz co chwilę udowadniam sobie i im, że popełnili błąd - podsumował.

W rundzie wiosennej sezonu 2024/25 20-latek nadal będzie reprezentował barwy Znicza Pruszków, a o jego przyszłości dowiemy się w kolejnych miesiącach. Sam piłkarz deklaruje, że przed ewentualnym wyjazdem za granicę musi sprawdzić się w ekstraklasie.