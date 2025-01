Gwiazda może odejść z Ekstraklasy. Wszystko przez żonę

28-letni Michal Sacek przyszedł do Jagiellonii w styczniu 2023 roku ze Sparty Praga. Początkowo miał grać w roli środkowego pomocnika, ale na początku mistrzowskiego sezonu 2024/25 trener Adrian Siemieniec przesunął go na prawą obronę, co okazało się znakomitym posunięciem. Sacek stał się jednym z liderów Jagi i jednym z najlepszych na swojej pozycji w całej Ekstraklasie. Do dziś jednokrotny reprezentant Czech rozegrał dla Jagiellonii 82 spotkania, w których strzelił jednego gola i zaliczył siedem asyst.

Michal Sacek może opuścić Jagiellonię Białystok. Na przedłużenie kontraktu nie zgadza się żona

Michalowi Sackowi z końcem sezonu 2024/25 wygasa kontrakt z Jagiellonią Białystok i nie jest żadną tajemnicą, że mistrz Polski chciałby zatrzymać u siebie Czecha. Mało tego, Sacek też nie miałby wiele przeciwko dalszej grze w Białymstoku i ustalił z Jagą warunki nowego kontraktu.

Tyle że nowa umowa wciąż nie została podpisana. I jak się dowiedzieliśmy, może nie zostać podpisana w ogóle, a o wszystkim decydują kwestie pozasportowe. W tym przypadku jest to żona Sacka - Nika, której niespecjalnie marzy się pozostanie w Białymstoku i na razie stawia weto wobec przedłużenia kontraktu przez męża.

Czy Sacek pozostanie w Jagiellonii? Tego kompletnie nie wiadomo. Oferta leży na stole i jeśli czeski obrońca przekona wybrankę swego serca, przedłuży kontrakt i będzie dalej stanowił o sile zespołu Adriana Siemieńca.

Ale Jagiellonia już powoli zabezpiecza się na jego odejście, czego dowodem jest zbliżający się transfer Norberta Wojtuszka z Górnika Zabrze, który jesienią naprawdę nieźle spisywał się na tej pozycji. Mistrz Polski jest zainteresowany 23-latkiem z Górnika, a że temu latem wygasa kontrakt ze śląskim klubem, jego przenosiny do Białegostoku wydają się bardzo prawdopodobne. Według naszych informacji jeszcze w środę nie było porozumienia ws. transferu Wojtuszka, jednak prędzej czy później ta transakcja powinna dojść do skutku.

Po transferze środkowego pomocnika Leona Flacha z Philadelphii Union Jagiellonia Białystok w zimowym oknie transferowym wciąż szuka skrzydłowego, a także środkowego obrońcy, który byłby w stanie zastąpić wiosną kontuzjowanego Adriana Diegueza, którego czekają mniej więcej trzy miesiące przerwy. Do tego trwają rozmowy nt. przedłużenia kontraktu z Norwegiem Kristofferem Hansenem, którego jednak wg informacji Goal.pl kuszą kluby z Turcji i Grecji.

Mistrzów Polski w piątek czekają dwa sparingi - z serbskim Partizanem Belgrad i słoweńskim NK Maribor. W sobotę "Żółto-Czerwoni" wrócą do Polski, a ich pierwszy mecz ligowy w 2025 roku zaplanowany jest na niedzielę 2 lutego, gdy zmierzą się oni u siebie z Radomiakiem Radom.