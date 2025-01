Zadyma po meczu klubu z ekstraklasy. Na murawę ruszyły całe sztaby

Puszcza Niepołomice po rundzie jesiennej ekstraklasy ma 18 punktów na koncie i zajmuje 15. miejsce w tabeli. Tyle samo punktów ma Korona Kielce, a drużyna Tomasza Tułacza jest wyżej w tabeli wyłącznie z powodu lepszego bilansu bramkowego. Tym samym Puszczę wiosną czeka długo i trudna walka o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Przed rundą wiosenną Puszcza Niepołomice udała się na obóz przygotowawczy w tureckim Side, gdzie rozegrała już pierwszy z meczów towarzyskich. Rywalem Puszczy był przedstawiciel serbskiej Superligi, FK IMT Beograd. Chociaż polski klub już w piątej minucie wyszedł na prowadzenie, to ostatecznie przegrał to spotkanie 1:2.

Zamieszanie i przepychanki po sparingu Puszczy Niepołomice w Turcji

Co prawda było to wyłącznie spotkanie towarzyskie, to atmosfera była bardzo gorąca, czego podsumowaniem było spięcie, do którego doszło na sam koniec meczu. Wszystko rozpoczęło się od scysji Roman Jakuba z Puszczy Niepołomice i napastnika bałkańskiego zespołu Ugo Bonneta. I tak to się zaczęło - od "walki kogutów" do przepychanek między całymi drużynami na murawie.

Dołączyli członkowie sztabów obu ekip, a sędziowie z boku przyglądali się całemu zajściu. Padło pewnie sporo mocnych słów, ale na szczęście po kilkunastu sekundach udało się nieco ostudzić emocje i nie doszło do większego zamieszania.

Cały sparing można zobaczyć na poniższym nagraniu. Z kolei do opisywanej sytuacji doszło od 1:56:00.

Kolejny mecz Puszcza Niepołomice rozegra 2 lutego o godz. 12:15 na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.