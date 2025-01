Navratilova grzmi ws. Świątek. "To wszystko śmierdzi"

Iga Świątek i Jannik Sinner byli ostatnio mocno atakowani w środowisku tenisowym. Wszystko przez dopingowe wpadki. Choć oboje dowiedli swojej niewinności, byli narażeni na potężną krytykę. W dodatku Polka otrzymała karę zawieszenia za nieznaczne stężenie trimetazydyny w badanej próbce. Jak się potem okazało, substancja znalazła się w zanieczyszczonej partii melatoniny, którą stosowała Świątek.

Navratilova nie wytrzymała. Poszło o Świątek i Sinnera. "To wszystko śmierdzi"

Z kolei organizmie Sinnera wykryto niedozwolony clostebol. Tenisista tłumaczył się, że doszło do zakażenia poprzez kontakt z masażystą. Ten miał stosować dostępny bez recepty lek zawierający tę substancję, by szybciej zagoić ranę. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) przyjęła to wyjaśnienie i oczyściła zawodnika z zarzutów. Na tym jednak jego problemy się nie skończyły, bo odwołanie od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie złożyła Światowa Agencja Antydopingowa (WADA).

Sprawa Sinnera będzie rozpatrywana 16 i 17 kwietnia. Wciąż możliwe jest zatem, że zostanie ukarany. Konsekwencje odczuła także Świątek, która musiała pauzować przez miesiąc, straciła punkty i nagrodę za turniej w Cincinnati. Takie podejście do obydwu sytuacji nie podoba się Martinie Navratilovej. - Będę bardzo dyplomatyczna i powiem, że to wszystko śmierdzi. Cały system musi zostać wysadzony w powietrze i powstać od nowa - wypaliła w programie Tennis Channel Live Podcast.

Navratiliva wydała wyrok ws. Świątek i Sinnera. "Na pewno..."

Nie miała też żadnych wątpliwości co do niewinności Polki i Włocha. - Zarówno Sinner, jak i Światek, dwie światowe jedynki, na pewno nie stosowali dopingu. Chodzi mi o to, że powinniśmy łapać oszustów, a nie ludzi, którzy mają na sobie kremy do masażu lub biorą tabletki nasenne, które stosują od pięciu lat, a teraz są skażone - dodała.

Wiele osób komentujących sprawy Świątek i Sinnera zwracało uwagę na "podwójne standardy". Ich zdaniem zostali oni potraktowani łagodniej niż niżej notowani zawodnicy, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach. Z kolei Navratilova nie rozumie, dlaczego Świątek i Sinner w ogóle byli karani. - Jesteś winny, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności. A co do Sinnera, myślał, że problem już się skończył, a teraz WADA się odwołuje od decyzji? Dlaczego? Po prostu tego nie rozumiem. To musi zostać prześwietlone. Musimy po prostu znaleźć lepszy system niż ten, który mamy - zakończyła.